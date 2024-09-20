ВС Башкирии признал связанной с производством смерть работника «дочки» Роснефти

Верховный суд Башкирии признал законными выводы Гострудинспекции, установившей связь между сметью работника ООО «РН-Пожарная безопасность» (дочерняя фирма НК «Роснефть») и производством. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 41-летний ведомственный пожарный скончался в мае 2023 года из-за хронической ишемической болезни сердца после того, как заступил в караул в селе Красный холм Калтасинского района.

Комиссия работодателя, расследовавшая несчастный случай, пришла к выводу об отсутствии связи инцидента с выполнением трудовых обязанностей. С итогами расследования не согласилась трудовая инспекция, которая установила, что длительность рабочих смен погибшего превышала установленную законодательством норму.

Кроме того, мужчина был допущен к работе, имея медицинские противопоказания, по которым начать работу он мог только при положительном заключении кардиолога и эндокринолога. Однако при прохождении пожарным последнего периодического медосмотра в сентябре 2022 года это заключение не было получено, а организация, проводившая осмотр, выдала заключение о профессиональной пригодности рабочего.

Также расследование Гострудинспекции показало, что по итогам специальной оценки условий труда рабочему месту был присвоен второй класс («допустимые условия труда»), в то время как по федеральному законодательству у пожарных рабочие места должны иметь четвертый класс («опасные условия труда»), что ограничивает длительность смены восемью часами, тогда как погибший заступал в караул на сутки.

Не согласившись с выводами Гострудинспекции, работодатель обратился в Советский районный суд. Доводы компании в судебном заседании были опровергнуты. Позицию ведомства поддержала и апелляционная коллегия. По итогам разбирательств семья работника сможет рассчитывать на страховую выплату.

По словам руководителя Гострудинспекции по Башкирии Татьяны Астрелиной, ведомство намерено добиться переквалификации класса условий труда в пожарной части на четвертый, так как в настоящее время «массово нарушаются трудовые права сотрудников».

Идэль Гумеров