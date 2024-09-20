Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВС Башкирии признал связанной с производством смерть работника «дочки» Роснефти

Верховный суд Башкирии признал законными выводы Гострудинспекции, установившей связь между сметью работника ООО «РН-Пожарная безопасность» (дочерняя фирма НК «Роснефть») и производством. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 41-летний ведомственный пожарный скончался в мае 2023 года из-за хронической ишемической болезни сердца после того, как заступил в караул в селе Красный холм Калтасинского района.

Комиссия работодателя, расследовавшая несчастный случай, пришла к выводу об отсутствии связи инцидента с выполнением трудовых обязанностей. С итогами расследования не согласилась трудовая инспекция, которая установила, что длительность рабочих смен погибшего превышала установленную законодательством норму.

Кроме того, мужчина был допущен к работе, имея медицинские противопоказания, по которым начать работу он мог только при положительном заключении кардиолога и эндокринолога. Однако при прохождении пожарным последнего периодического медосмотра в сентябре 2022 года это заключение не было получено, а организация, проводившая осмотр, выдала заключение о профессиональной пригодности рабочего.

Также расследование Гострудинспекции показало, что по итогам специальной оценки условий труда рабочему месту был присвоен второй класс («допустимые условия труда»), в то время как по федеральному законодательству у пожарных рабочие места должны иметь четвертый класс («опасные условия труда»), что ограничивает длительность смены восемью часами, тогда как погибший заступал в караул на сутки.

Не согласившись с выводами Гострудинспекции, работодатель обратился в Советский районный суд. Доводы компании в судебном заседании были опровергнуты. Позицию ведомства поддержала и апелляционная коллегия. По итогам разбирательств семья работника сможет рассчитывать на страховую выплату.

По словам руководителя Гострудинспекции по Башкирии Татьяны Астрелиной, ведомство намерено добиться переквалификации класса условий труда в пожарной части на четвертый, так как в настоящее время «массово нарушаются трудовые права сотрудников».

Идэль Гумеров

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...