Из свежей почты

Руслан Эльберг, 15 лет, органическое поражение центральной нервной системы, требуется курсовое лечение. 216 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 24 тыс. руб.

При рождении Руслан перенес кислородное голодание, его мозг пострадал. Сын отставал в развитии, не пытался говорить, до девяти лет себя не обслуживал. Благодаря Русфонду он лечится в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Результаты хорошие: Руслан стал спокойнее, приобрел навыки самообслуживания, выполняет простые просьбы, мы учим буквы, рисуем. Но речь развивается плохо — он освоил лишь несколько слов. Я верю, что сыну можно помочь: сделать более самостоятельным, научить разговаривать. Надо продолжать лечение, и я вновь обращаюсь к вам за поддержкой. Ляззат Алипаева, Алтайский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Для развития речевых навыков Руслана, увеличения его словарного запаса, улучшения концентрации внимания лечение нужно продолжать».

Злата Черных, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 172 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 31 тыс. руб.

Недавно врачи диагностировали дочке преждевременное сращение теменных костей, объяснили, что у нее опасная деформация черепа и необходимо срочное хирургическое лечение, иначе быстро растущий мозг не сможет развиваться, это грозит серьезными последствиями. Злате сделали операцию: неправильно сросшиеся кости разъединили. Но теперь ей нужно носить специальные ортопедические шлемы, а мне не осилить их оплату. Я вынужден просить помощи. Сергей Черных, Краснодарский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Златы деформация черепа — скафоцефалия. После операции по реконструкции костей свода черепа ей необходима коррекция формы головы с помощью краниальных ортезов (шлемов). В результате лечения голова приобретет анатомически правильную форму, девочка будет нормально расти и развиваться».

Ангелина Федотова, 1 год, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 258 580 руб.

Внимание! Цена лечения 294 580 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 36 тыс. руб.

У Ангелины косолапость — стопы с рождения сильно подвернуты и согнуты, плохо сгибается левое колено. Дочку долго лечили, но стопы полностью не выправили. В клинике в Ярославле Ангелине готовы выпрямить обе стопы в ходе одной операции, а во время этапных гипсований врачи также надеются добиться сгибания колена. Но оплатить это лечение я не в состоянии — одна воспитываю четверых детей. Валентина Федотова, Нижегородская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мы планируем хирургическое лечение — задний релиз (высвобождение мышц, связок и сухожилий) обеих стоп. До операции проведем курс этапных гипсований по методу Понсети с постепенным сгибанием коленного сустава».

Саша Коробова, 7 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 200 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Пользователи благотворительного сервиса mos.ru внесли 350 тыс. руб.

Первые шаги дочка сделала поздно, ходила по-утиному, выпятив грудь, часто падала. У нее начались боли в ногах, потом стала сильно болеть спина. Генетик предположил, что у Саши несовершенный остеогенез — аномальная хрупкость костей. Анализы подтвердили диагноз. Дочку начали лечить бисфосфонатами, ей стало легче, она смогла ходить. Но вскоре упала и сломала бедренную кость. Бедро деформировалось, нога укоротилась на 6 см. Сейчас Саша не ходит, ей больно сидеть. В клинике GMS (Москва) готовы сделать операцию — исправить деформации ног, но сначала требуется курс терапии. Мы не в силах оплатить лечение, помогите! Кристина Коробова, Москва

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «У Саши тяжелый тип несовершенного остеогенеза. С начала 2023 года она не ходит. Чтобы у девочки появились шансы возобновить ходьбу, необходимо провести лечение бисфосфонатами и реабилитацию, а в дальнейшем сделать операцию по исправлению костных деформаций ног».

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