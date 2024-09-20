В Калужской области начнут штрафовать за публикацию фото и видео «прилетов»

Законодательное собрание Калужской области в четверг внесло изменения в местный кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей, устанавливающей ответственность за неисполнение решений регионального оперативного штаба. Как пояснил руководитель оперштаба губернатор Владислав Шапша, «в том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях». Когда в Калужской области был установлен подобный запрет, господин Шапша не уточнил.

Согласно поправкам, публикация последствий атак беспилотников повлечет наложение на физических лиц штрафа в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а на юридических лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение придется заплатить от 4 тыс. до 5 тыс. руб., от 40 тыс. до 50 тыс. руб. и от 150 тыс. до 200 тыс. руб. соответственно. «Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию (о "прилетах".— “Ъ”) необходимо в силовые структуры»,— добавил Владислав Шапша.

Напомним, после серии атак украинских БПЛА на Москву летом 2023 года группа сенаторов подготовила законопроект об административной и уголовной ответственности за публикацию любой информации, раскрывающей местоположение российских войск, демонстрирующей применение боевой техники и последствия атак противника. Однако документ так и не был внесен в Госдуму, поскольку в Кремле задались «вопросом баланса между защитой информации и ее свободой» (см. “Ъ” от 12 марта). В частности, принятие такого закона могло осложнить жизнь военкорам.

После этого губернаторы начали вводить запреты на региональном уровне — через оперативные штабы, попутно устанавливая административную ответственность за неисполнение этих решений. Сначала таким образом поступили в Курской и Ленинградской областях (см. “Ъ” от 8 апреля), а чуть позже — в Санкт-Петербурге.

18 сентября административная ответственность за неисполнение решений оперштаба была установлена в Башкирии. По данным Госсобрания (парламента) республики, это сделано для защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций «и удовлетворения потребностей вооруженных сил». Впрочем, запрета на публикацию последствий украинских ударов республиканский оперштаб пока не вводил.

Андрей Прах