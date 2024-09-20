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Сегодняшнее число

121,6 тысячи составило на начало 2024 года число аспирантов в РФ, подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Относительно 2022 года этот показатель вырос на 10,8%. При этом в 2023 году в аспирантуру поступили 40,1 тыс. человек, что на 11,1% меньше, чем в 2022 году. Основная часть аспирантов проходит подготовку в вузах (87%), на научно-исследовательские организации и организации дополнительного профобразования приходится 12,1% и 1% аспирантов соответственно. Эксперты ИСИЭЗ отмечают постепенный рост эффективности аспирантуры — доля ее выпускников, защитивших диссертации за период обучения, растет.

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