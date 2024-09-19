Групповой этап. Четвертый тур

Группа B. «Химки»—«Локомотив» 1:5 (Бакаев, 90 — Сулейманов, 47, 69 (пен.); Монтес, 52; Пиняев, 62, 63).

Таблица группы B

В Н П М О

1. «Локомотив» 4 0 0 13:3 12

2. «Ростов» 3 0 1 7:3 9

3. «Химки» 1 0 3 3:12 3

4. «Оренбург» 0 0 4 3:8 0

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1.

Группа C. «Нижний Новгород»—«Ахмат» 1:2 (Гоцук, 28 – Самородов, 9; Ловат, 59 (пен.)).

Таблица группы C

В Н П М О

1. «Краснодар» 3 0 1 3:2 9

2. ЦСКА 3 0 1 5:2 8

3. «Ахмат» 2 0 2 6:5 6

4. «Нижний Новгород» 0 0 4 3:8 1