Банк «Траст» выходит из универмага

После трех лет неудачных попыток продажи бывших активов экс-банкира Микаила Шишханова «Трасту» удалось найти покупателя на универмаг «Молодежный» на западе Москвы. Новым владельцем может стать владелец микрофинансовой организации «Займер» Сергей Седов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба предварительно согласовала приобретение 100% доли в ООО «Реверс», на балансе которого находятся 11,6 тыс. кв. м универмага «Молодежный» на Можайском шоссе на западе Москвы. Интересанта служба не опубликовала, но в августе 2024 года на торгах по продаже актива единственную заявку подал Сергей Седов. В банке непрофильных активов «Траст», на балансе которого находится недвижимость, отказались от комментариев. Господин Седов не ответил на запрос “Ъ”.

Изначально универмагом владел акционер ГК ПИК Сергей Гордеев, продавший затем объект бывшему совладельцу группы «Сафмар» и Бинбанка Микаилу Шишханову. В рамках банкротства Бинбанка многие активы бизнесмена перешли «Трасту», который с 2021 года предпринимал не одну попытку продать универмаг «Молодежный». На последних торгах по голландской схеме его начальная стоимость составляла 1,29 млрд руб., но ее можно было снизить до 792,4 млн руб.

Сергей Седов — владелец микрофинансовой компании «Займер», получившей в 2023 году чистую прибыль в 6,1 млрд руб. У него также есть интересы на рынке недвижимости. Летом 2024 года предприниматель получил долю в операторе гибких офисов ASPACE, управляющем 32,6 тыс. кв. м. В 2007 году господин Седов также основал ГК «Талеон», специализирующуюся в том числе на сдаче в долгосрочную аренду торговых помещений.

Партнер NF Group Станислав Бибик оценивает «Молодежный» в 1,1 млрд руб. Основатель консалтингового сервиса Finmodul.com Артем Цогоев полагает, что с учетом низкого интереса на аукционах он мог быть продан за 500–600 млн руб. Объект довольно устаревший, поэтому новому инвестору придется вложиться в его обновление и реконцепцию, что также влияет на размер дисконта, соглашается гендиректор DNA Realty Антон Белых.

При этом стрит-ритейл традиционно более понятен для широкого круга инвесторов, так как объекты торговли используются на ежедневной основе, что создает устойчивый спрос на такие помещения, считает Станислав Бибик. По итогам первой половины 2024 года доля свободных площадей на торговых улицах Москвы сократилась до 7,9%, подсчитали в NF Group. Это ниже уровня, который был до пандемии, когда показатель составлял 9,6%.

В то же время крупные торговые моллы сейчас менее востребованы, чем помещения стрит-ритейла, причем как у арендаторов, так и покупателей, отмечает Антон Белых. Все больше ритейлеров сокращают число магазинов в торговых комплексах, так как в них стало меньше якорных арендаторов из-за перетока спроса на одежду и обувь в маркетплейсы, продолжает он. По подсчетам Focus Technologies, количество покупателей в магазинах парфюмерии и косметики в торгцентрах России в первом полугодии сократилось на 3% год к году, DIY — на 8%, одежды и обуви — на 10%, товаров для детей — на 12%.

При этом объекты стрит-ритейла пользуются спросом у арендаторов из числа супермаркетов, операторов кафе, аптек, табачных лавок, парикмахерских, отмечает господин Белых. Несмотря на это, в первой половине 2024 года объем инвестиций в объекты стрит-ритейла в Москве снизился на 34% год к году, до 506 млрд руб., подсчитали в компании «Магазин магазинов» (см. “Ъ” от 10 июля). Однако падение оказалось не столь драматичным, как в сегменте торгцентров, где объем инвестиций, по подсчетам IBC Real Estate, в целом по России снизился на 72% год к году, до 37 млрд руб.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова