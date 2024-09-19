Sminex дошла до «Инграда»

Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку по приобретению девелоперской компанией Sminex Алексея Тулупова 100% бизнеса группы «Инград». По мнению ведомства, покупка не приведет к ограничению конкуренции на рынке недвижимости. О том, что стороны достигли договоренности о сделке, “Ъ” сообщал 21 августа. Тогда опрошенные “Ъ” эксперты оценивали стоимость активов «Инграда» в 35–40 млрд руб.

Эта компания входит в топ-20 застройщиков РФ по объему текущего строительства, составляющему 712 тыс. кв. м. Общий портфель, включая реализованные проекты, по собственным данным, превышает 2,5 млн кв. м. Контрольный пакет акций принадлежит концерну «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова. В 2023 году выручка застройщика сократилась на 24% год к году, до 63,4 млрд руб., чистая прибыль — на 19%, до 785 млн руб., по МСФО.

Ранее Sminex у банка «Траст» выкупила весь бизнес компании «Интеко», которую в начале 2000-х годов основала супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Впоследствии часть активов этой компании, включая имущество в Ростове-на-Дону, Sminex продала.

Халиль Аминов