В Екатеринбурге рекрутерам заплатят по 50 тыс. руб за привлечение контрактников
Общественный центр Академического района Екатеринбурга по доукомпектованию ВС РФ будет платить по 50 тыс. руб рекрутерам, пригласившим человека, который подпишет контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщили на официальном сайте администрации района.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Проект называется «Рекрутер». Его участник должен найти кандидата, сообщить его данные по указанному телефону и привести его в общественный центр на ул. Вильгельма де Геннина, 40. По данному адресу зарегистрировано местное отделение партии «Единая Россия».
«После того, как кандидат заключает контракт и прибывает в военную часть, рекрутер получает 50 тыс. руб»,— говорится на сайте.
Напомним, 2 сентября свердловским контрактникам увеличили единовременную выплату до 1,5 млн руб.