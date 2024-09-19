За Универсиаду выходит срок

Гособвинение запросило 11 лет колонии и штраф 2 млн руб. директору Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, обвиняемому в мошенничестве на 15 млн руб. По версии следствия, подсудимый совместно с сообщником похищал деньги, выделенные из бюджета на Всероссийскую Универсиаду и соревнования по регби. Вину ни по одному из эпизодов он не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов (в центре) во время судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов (в центре) во время судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уголовное дело директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгению Шурманову рассматривается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

В основу судебных разбирательств легли события 2020–2021 года. Тогда в Екатеринбурге на базе УрФУ проходила VII Всероссийская летняя Универсиада. Более 3 тыс. участников соревновались в 13 видах спорта.

Евгения Шурманова задержали 15 июня 2022 года в здании института, ему предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он, «используя свое служебное положение» руководителя ОО «Федерация регби Свердловской области» и ООО «Комлексные технологии связи» (КТС) похитил более 13,6 млн руб., которые были выделены Федеральным центром подготовки спортивного резерва Минспорта России на проведение Универсиады. По данным источника «Ъ-Урал», деньги были похищены с помощью завышения стоимости проживания и питания спортсменов, а также в двойной оплате услуг. Для этого использовались фирмы-прокладки.

По данным следствия, в махинациях участвовал заместитель директора по развитию ООО «Комплексные технологии связи» (занималось расселением и питанием участников Универсиады) Алексей Куварин. В декабре 2023 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к трем годам условного заключения по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере»). «Он пошел на сделку со следствием, возместил ущерб и дал показания на Шурманова»,— отметил источник «Ъ-Урал».

Второй эпизод касается хищения 2,4 млн руб., выделенных Фондом поддержки спорта и высших достижений спорта в Свердловской области на проведение соревнований по регби и закупку спортивной экипировки в 2021 году.

Как считает следствие, он выводил средства через фиктивные договоры с подконтрольными фирмами и тратил на свои нужды. Например, около 500 тыс. руб.— на венчание. Евгений Шурманов ни по одному эпизоду вину не признал.

Во время прений гособвинитель запросил для него 11 лет колонии общего режима и штраф 2 млн руб. Прокурор отметил, что во время судебного следствия Евгений Шурманов заявлял о том, что 2,4 млн руб.— компенсация долга после проведения чемпионата мира по боксу в 2019 году, на организацию которого он якобы потратил собственные средства. По его словам, у него была такая договоренность с министром физической культуры и спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом. Господин Рапопорт на заседании суда это отрицал.

Евгений Шурманов сообщал, что не знал о том, что документы о проживании и питании участников Универсиады были подложными. По его словам, об этом он узнал только во время следственных действий. Однако, по словам прокурора, сторона обвинения пришла к выводу, что вина Шурманова в обоих эпизодах полностью нашла подтверждение показаниями потерпевших, свидетелей и письменными материалами.

Евгений Шурманов выступал с последним словом около двух часов. Он привел более 70 аргументов своей непричастности к совершению преступлений. Подсудимый переминался с ноги на ногу и вздыхал, обращался к суду и прокурору с требованием слушать его внимательнее. Он заявил, что «в очередной раз в шоке» от версии гособвинения.

«Какие 11 лет? За что? За убийство дают шесть лет, вы куда столько запрашиваете? У меня, по-вашему, две жизни, что ли?» — возмутился Евгений Шурманов. По его словам, все документы подделал Алексей Куварин.

Он подчеркнул, что его официальный доход составлял около 700 тыс. руб. в месяц, что «в десятки раз больше, чем у большинства людей». По его мнению, ему не было смысла совершать мошеннические действия.

Мария Шараева