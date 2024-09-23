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Неизвестный обстрелял детский сад в Нижнем Новгороде из страйкбольного ружья

В Нижнем Новгороде мужчина в течение нескольких дней на прошлой неделе обстреливал из страйкбольного ружья детский сад №476 «Алиса» на улице Гордеевской. Некоторые родители решили оставить детей дома и не водить в садик.

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Управление МВД по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ. — «Хулиганство». Проводится расследование, собирается доказательная база.

Родители большинства детей до сих пор предпочитают не водить их в сад. В родительских чатах появилась информация о том, что злоумышленник якобы обстрелял из страйкбольного ружья детский сад №51 на улице Тонкинской.

Александра Викулова

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