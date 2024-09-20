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Коммерсантъ FM
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обновлено 20:00

Роман с Аврамовичем

Стартует чемпионат Единой лиги ВТБ

В субботу противостоянием чемпиона и вице-чемпиона прошлого сезона, ЦСКА и УНИКСа, откроется чемпионат Единой лиги ВТБ. Первенство пройдет в новом формате, предусматривающем проведение в «регулярке» сразу четырех кругов. Такое изменение вряд ли окажет влияние на расклад. Как и раньше, тон задавать будут клубы «большой четверки», в которую помимо армейцев и казанцев входят «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Новичок ЦСКА Алекса Аврамович — одна из причин считать армейцев фаворитами нынешнего сезона

Новичок ЦСКА Алекса Аврамович — одна из причин считать армейцев фаворитами нынешнего сезона

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новичок ЦСКА Алекса Аврамович — одна из причин считать армейцев фаворитами нынешнего сезона

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Единая лига ВТБ часто меняет формат проведения турнира. Стартующее в субботу 16-е по счету первенство лиги не исключение. Впервые регулярный чемпионат пройдет в четыре круга. Что-то похожее было и в прошлом сезоне. Но тогда после первой двухкруговой стадии команды разбивались на две группы, где снова играли в два круга друг с другом с отдельным зачетом в каждой из групп. Но после того как по завершении прошлого сезона от участия в лиге по финансовым соображениям отказались сразу две команды — «Минск» и «Руна»,— было решено перейти на полноценный четырехкруговой вариант со сквозным зачетом. Генеральный директор лиги Илона Корстин поясняла, что структуре было важно сохранить количество игр на сопоставимом с прежним уровне. В итоге в «регулярке» каждая команда сыграет по 44 матча. Это даже больше, чем раньше. Особенно заметен рост нагрузки для топовых клубов. В прошлом сезоне команды, попавшие по итогам первого этапа в группу A, проводили по 36 игр в «регулярке», попавшие в группу B — по 40. Также Единая лига ВТБ сохранила play-in: клубы, занявшие места с седьмого по десятое, разыгрывают между собой две путевки в play-off в дополнение к шести для лучших. Формат play-off изменений не претерпел: серии первого раунда пройдут до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех.

Несмотря на очередную перекройку схемы первенства, расклад в нем вряд ли изменится. Устоявшегося разделения на «большую четверку» и всех остальных никто не отменял. Гранды российского баскетбола — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» — снова, видимо, разыграют титул.

Выбор внутри квартета в пользу ЦСКА представляется логичным. Армейцы в прошлом сезоне вернули себе титул, которым безраздельно владели на протяжении почти десятилетия. Они сохранили костяк чемпионской команды. Они же стали авторами лучшего трансфера межсезонья. Речь идет о переходе сербского плеймейкера Алексы Аврамовича. В истории с ним можно только поаплодировать скаутской службе ЦСКА. Аврамович не юное дарование, ему уже 29 лет. Всю карьеру он провел в европейских клубах средней руки (топовые его достижения — это «Уникаха» и «Партизан», из которого он в Москву и перебрался). Серьезно им из топовых клубов никто не интересовался. Однако Аврамович стал одним из открытий баскетбольного турнира парижской Олимпиады. В полуфинале против сборной США именно его пять дальних попаданий (из восьми попыток) заставили американцев сильно нервничать. А после матча игроки сборной США говорили не столько об отлично им знакомых звездах НБА Николе Йокиче или Богдане Богдановиче, а именно о «30-м номере, который сделал игру трудной». После Олимпиады Аврамович успел проявить себя и в России. Он стал MVP недавнего Суперкубка лиги. Причем во всех играх турнира он не нарушал общую гармонию команды: не тянул одеяло на себя, иногда был вообще малозаметен, но при этом набирал очки. Иными словами, с появлением Аврамовича и без того сильная атакующая линия ЦСКА, в которой остались и Каспер Уэйр, Мело Тримбл, еще добавила остроты.

Что касается конкурентов армейцев, то это в первую очередь УНИКС и «Зенит». Казанцы — чемпионы 2023 года, петербуржцы — 2022-го. Оба клуба подошли к сезону с изменениями. На первый взгляд, в межсезонье они скорее потеряли в качестве заявки. УНИКС остался без Ненада Димитриевича (перебрался в «Милан»). А македонец и был фактором, обеспечившим казанцам первый в их истории титул. Кем наставник УНИКСа Велимир Перасович собирается заменить своего лидера, пока не совсем понятно. Финал Суперкубка, в котором казанцы уступили ЦСКА, показал, что очевидного «решальщика» в команде нет. Да, УНИКС усилился Девоном Акун-Пёрселлом, которого переманили из Краснодара. Он уже не первый год играет в России и показал, что умеет решить исход матча. Но Перасовичу еще предстоит большая работа, чтобы вписать новичка в схему команду.

Есть заметная потеря и у «Зенита» — Томас Эртель. Французский плеймейкер, по его же словам, хотел остаться в Санкт-Петербурге, но клуб воспользовался опцией выхода из контракта, судя по всему, вспомнив, что Эртель слишком часто брал на себя игру и терял мяч на ровном месте. Вместо него «Зенит» взял Александра Щербенева из «Локомотива-Кубани». Плюс пришли «большие» — Алекс Пойтресс и Андрей Воронцевич. В целом с учетом уже имеющихся игроков получается вполне зубастый состав. Осталось лишь выяснить, сумеет ли наставник «Зенита» Хави Паскуаль его потенциал реализовать.

«Локомотив-Кубань» — самый безбашенный клуб лиги. Его фирменные погони уже стали визитной карточкой команды (последняя состоялась в Суперкубке, когда краснодарцы отыграли 17-очковое отставание от «Бешикташа»). Плюс железнодорожники так активно развивают свою школу, что стали поставщиками талантов для других клубов лиги. Другое дело, что еще ни разу кубанская неординарность не приводила команду к титулу. Все это привело к перетасовкам в руководстве командой. Главный тренер Александр Секулич был отправлен в отставку, а его место решил занять президент клуба Андрей Ведищев. Пока у него получается неубедительно.

Александр Петров

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