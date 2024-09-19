В четвертом туре группового этапа «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России «Локомотив», не забив ни одного гола в первом тайме гостевого матча с «Химками», во втором разорвал неожиданно развалившегося соперника, добился крупной победы – 5:1 — и сохранил безупречный послужной список в турнире. Он лидирует в группе B, не допустив пока ни единой осечки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во втором тайме матча с «Локомотивом» оборона «Химок» (в желтой форме) превратилась в проходной двор

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Во втором тайме матча с «Локомотивом» оборона «Химок» (в желтой форме) превратилась в проходной двор

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Подмосковный матч долго не отвечал ожиданиям, с ним связанным, и не намекал на то, что завершится тем, чем завершился. Ожидания настраивали на что-то веселенькое: «Локомотив» на ходу, а «Химкам», переживающим очередной кризис, сам бог вроде бы велел из кожи вон лезть, чтобы доказать, что они готовы из него выбраться. Но нет, картина была довольно бледной.

Если из кого-то из химчан страсть и хлестала через край, то разве что из Резиуана Мирзова: носился по своему левому флангу как угорелый, пытался обострить при любой возможности. Иногда, правда, создавалось впечатление, что Мирзов особо и не рассчитывает на партнеров, стараясь все сделать самостоятельно. А самостоятельно против обороны «Локомотива», которую укрепил мексиканский новичок Сесар Монтес, получалось так себе.

Если же забыть о рывках Мирзова, то ничего любопытного в игре «Химок», как ни старайся, обнаружить было невозможно — обычная игра аутсайдера, вполне довольного уже тем, что держится против соперника, котирующегося куда выше.

Но любопытного мало было и в том футболе, который показывал «Локомотив». Часто он распоряжается владением мячом и территорией куда толковее, чем распоряжался в этом матче до перерыва. Разве что ближе к нему у железнодорожников начало впереди склеиваться что-то острое. Например, дважды оказывался рядышком с голом выдвинутый на острие Тимур Сулейманов. В первый раз он встретился с прострелом Дмитрия Баринова чуть ли не на линии вратарской, но не повезло с отскоком — мяч прошел выше перекладины. Во второй раз грамотно подсекал его головой в девятку мимо ошарашенного химкинского голкипера Никиты Кокарева. Но попасть точно в цель не удалось.

Зато сразу после перерыва все у Сулейманова сложилось как надо. «Локомотив» как-то невнятно разыграл угловой, но невнятно выбивали мяч подальше и «Химки». В результате он снова оказался в штрафной, и Сулейманов от души пальнул в ближний угол над выброшенными вверх ладонями Кокарева.

Потом показал, почему сейчас является одним из ключевых игроков сильной сборной Мексики, Сесар Монтес. Будучи центральным защитником, он решил заглянуть в химкинскую штрафную — и заглянул не зря.

Бить Монтесу пришлось из заковыристого положения, по опускавшемуся на землю мячу, но он пробил изумительно — так, что у Кокарева не было никаких вариантов выкрутиться.

И плотина рухнула. Оборона «Химок» после пары пробоин превратилась в конструкцию настолько хлипкую, что рушилась при любом ускорении, любой более или менее удачной передаче. Сергей Пиняев, резвясь внутри нее, за пару минут записал в актив дубль. Сулейманов тоже забил свой второй гол в матче — с пенальти. Ну да, зрелище можно было назвать веселеньким. Но для тех, кто неравнодушен к «Химкам», оно, наверное, было сродни фильму ужасов, для их тренера Франка Артиги – кровавым слэшером. После таких кошмаров наставники нередко уходят в отставку. И гол, которым химчане на флажке счет размочили, картинку особенно не смягчил.

Правда, со своими тремя очками в активе они все еще претендуют на выход в play-off. Дело в том, что в группе B есть еще «Оренбург», не набравший ни балла. А «Локомотив» с четырьмя победами в четырех турах лидирует в квартете.

В проходившем параллельно нижегородском матче цепляющих взгляд событий в первой половине было побольше. В нем «Ахмат» быстро открыл счет, раскроив резким и правильно прочерченным выпадом чужую оборону. В итоге Максим Самородов выскочил один на один с голкипером Вадимом Лукьяновым и момент не запорол. «Нижний Новгород» не растерялся и подтвердил, что стандартные положения разыгрывать научился недурно. Однажды после подачи Николая Калинского и удара Никиты Каккоева «Ахмату» улыбнулась удача — мяч угодил в перекладину. Во втором случае после похожего навеса Кирилл Гоцук не промахнулся.

Ключевым эпизодом матча был эпизод во втором тайме, когда тот же Гоцук толкнул в спину в своей штрафной Амина Талала.

«Ахмат» заработал пенальти, реализованный Лукасом Ловатом, а автора фола удалили. Проиграв 1:2, «Нижний Новгород» остался на последней строчке таблицы группы С с одним очком. У «Ахмата» же теперь их шесть, и он практически гарантировал себе play-off.

Алексей Доспехов