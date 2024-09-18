ЦСКА размочил краснодарский счет

В центральном матче четвертого тура группового этапа «Пути РПЛ» в нынешнем розыгрыше «Фонбет» Кубка России ЦСКА взял на своем поле реванш у «Краснодара» за два состоявшихся до этого по ходу текущего сезона поражения. Армейцы, половину первого тайма проведя в обороне, справились с краснодарским натиском и, выиграв со счетом 2:0, вплотную приблизились в таблице группы C к лидеру.

Тот поклонник ЦСКА, который, наблюдая за тем, как начинается московский матч, не испытал приступ тревоги, не вспомнил лишний раз о том, что вообще-то в нынешнем сезоне армейцы уже дважды успели проиграть «Краснодару» — и в чемпионате, и в Кубке, имел полное право гордиться своей нервной системой. Идеальная! События настаивали на том, что всем, кто симпатизирует хозяевам, есть из-за чего переживать и хвататься за голову. Редко когда увидишь такую стальную хватку, с какой вцеплялись и в мяч, и в соперников краснодарцы, словно решившие избавиться от имиджа команды скорее тонкой, чем жесткой, сместив акценты. Это была настоящая стая бультерьеров, не жалевшая никого и, за редкими исключениями, своего добивавшаяся, преуспевая в отборе. А отборы — это новые подходы к армейским воротам, новые угрозы.

Впрочем, и игра ЦСКА в каком-то смысле тоже заслуживала восхищения. Его тренер Марко Николич на бровке, конечно, бурлил эмоциями — кричал, ворчал, четко давая понять, что ждал от своих игроков чего-то более основательного и интересного. Но на самом деле удивительно было видеть, как после каждой очередной потери армейцы спокойно выстраивают оборону заново, как успевают перекрыть все образовавшиеся дыры. Да им как бы и не внапряг было так мучиться. Тем более что «Краснодару» кое-чего не хватало, чтобы поднять градус мучений до запредельного. Во всех своих наскоках он полагался на способы надежные и простые. Но простоты тут, против такого упрямого ЦСКА, было мало, требовалась изюминка.

А потом произошло то, что часто происходит, когда одна из команд вовсю искрит с первых минут, не экономя топливо.

В какой-то момент краснодарский запал сошел на нет. И взгляд обнаружил слишком заметные трансформации.

ЦСКА, только что все время отбивавшийся, уже уверенно переходит на почти недоступную ему чужую половину и там, бывает, чувствует себя вполне комфортно.

А потом созрел и гол. Аббосбек Файзуллаев неоднократно пытался прорвать краснодарскую защиту то рывками, то хитрым дриблингом. Не выходило. Вышло прорвать легким пинком по мячу пяткой. Тот благодаря ему достался на углу штрафной Милану Гаичу. А дальше был удар, рикошет от Георгия Арутюняна и, видимо, жуткая досада вратаря Юрия Дюпина. Его полет в дальний угол выглядел шикарно — парил орлом. Но лучше бы Дюпин остался на месте: мяч ведь вонзился в сетку по центру.

Второй тайм оставлял странные ощущения. Вроде бы «Краснодар» сделал выводы из своих неудач — скорректировал состав, добавив ему креативности в лице, допустим, Эдуарда Сперцяна. Но в реальности все стало еще тоскливее, чем было раньше.

Футбол в исполнении гостей даже не намекал на то, что им вот-вот удастся осуществить перелом — ни шансов, ни любопытных ходов, одно старание.

Старанием тот ЦСКА, что противостоял «Краснодару» в среду, однако, было не взять. Армейцы увенчали матч классной контратакой, в которой Файзуллаев вырезал с левого фланга отличный навес на голову Матвею Кисляку, которого, хотя тот находился в центре штрафной, никто не догадался накрыть.

После этой победы ЦСКА вплотную приблизился ко все еще лидирующему в группе с девятью очками «Краснодару». Конкурентов в борьбе за первое место разделяет всего один балл.

Алексей Доспехов