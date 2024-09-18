ЦСКА размочил краснодарский счет
Армейцы обыграли главного конкурента в четвертом туре группового этапа
В центральном матче четвертого тура группового этапа «Пути РПЛ» в нынешнем розыгрыше «Фонбет» Кубка России ЦСКА взял на своем поле реванш у «Краснодара» за два состоявшихся до этого по ходу текущего сезона поражения. Армейцы, половину первого тайма проведя в обороне, справились с краснодарским натиском и, выиграв со счетом 2:0, вплотную приблизились в таблице группы C к лидеру.
Тот поклонник ЦСКА, который, наблюдая за тем, как начинается московский матч, не испытал приступ тревоги, не вспомнил лишний раз о том, что вообще-то в нынешнем сезоне армейцы уже дважды успели проиграть «Краснодару» — и в чемпионате, и в Кубке, имел полное право гордиться своей нервной системой. Идеальная! События настаивали на том, что всем, кто симпатизирует хозяевам, есть из-за чего переживать и хвататься за голову. Редко когда увидишь такую стальную хватку, с какой вцеплялись и в мяч, и в соперников краснодарцы, словно решившие избавиться от имиджа команды скорее тонкой, чем жесткой, сместив акценты. Это была настоящая стая бультерьеров, не жалевшая никого и, за редкими исключениями, своего добивавшаяся, преуспевая в отборе. А отборы — это новые подходы к армейским воротам, новые угрозы.
Впрочем, и игра ЦСКА в каком-то смысле тоже заслуживала восхищения. Его тренер Марко Николич на бровке, конечно, бурлил эмоциями — кричал, ворчал, четко давая понять, что ждал от своих игроков чего-то более основательного и интересного. Но на самом деле удивительно было видеть, как после каждой очередной потери армейцы спокойно выстраивают оборону заново, как успевают перекрыть все образовавшиеся дыры. Да им как бы и не внапряг было так мучиться. Тем более что «Краснодару» кое-чего не хватало, чтобы поднять градус мучений до запредельного. Во всех своих наскоках он полагался на способы надежные и простые. Но простоты тут, против такого упрямого ЦСКА, было мало, требовалась изюминка.
А потом произошло то, что часто происходит, когда одна из команд вовсю искрит с первых минут, не экономя топливо.
В какой-то момент краснодарский запал сошел на нет. И взгляд обнаружил слишком заметные трансформации.
ЦСКА, только что все время отбивавшийся, уже уверенно переходит на почти недоступную ему чужую половину и там, бывает, чувствует себя вполне комфортно.
А потом созрел и гол. Аббосбек Файзуллаев неоднократно пытался прорвать краснодарскую защиту то рывками, то хитрым дриблингом. Не выходило. Вышло прорвать легким пинком по мячу пяткой. Тот благодаря ему достался на углу штрафной Милану Гаичу. А дальше был удар, рикошет от Георгия Арутюняна и, видимо, жуткая досада вратаря Юрия Дюпина. Его полет в дальний угол выглядел шикарно — парил орлом. Но лучше бы Дюпин остался на месте: мяч ведь вонзился в сетку по центру.
Второй тайм оставлял странные ощущения. Вроде бы «Краснодар» сделал выводы из своих неудач — скорректировал состав, добавив ему креативности в лице, допустим, Эдуарда Сперцяна. Но в реальности все стало еще тоскливее, чем было раньше.
Футбол в исполнении гостей даже не намекал на то, что им вот-вот удастся осуществить перелом — ни шансов, ни любопытных ходов, одно старание.
Старанием тот ЦСКА, что противостоял «Краснодару» в среду, однако, было не взять. Армейцы увенчали матч классной контратакой, в которой Файзуллаев вырезал с левого фланга отличный навес на голову Матвею Кисляку, которого, хотя тот находился в центре штрафной, никто не догадался накрыть.
После этой победы ЦСКА вплотную приблизился ко все еще лидирующему в группе с девятью очками «Краснодару». Конкурентов в борьбе за первое место разделяет всего один балл.
Групповой этап. Четвертый тур
Группа B. «Ростов»—«Оренбург» (Голенков, 33; Сутормин, 62; Роналду, 85 — Марин, 13 (пен.)).
Группа C. ЦСКА—«Краснодар» 2:0 (Гаич, 32; Кисляк, 89).
Группа D. «Акрон»—«Факел» 2:0 (Хубулов, 50; Грибов, 62).
Таблица группы D
В Н П М О
1. «Зенит» 3 0 1 7:1 10
2. «Рубин» 2 0 2 6:3 6
3. «Акрон» 2 0 1 3:6 5
4. «Факел» 0 0 3 1:7 0
За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1.