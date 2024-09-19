Курорты Сочи назвали одними из самых опасных на Кубани

Летом 2024 года курорты Краснодарского края признали самым опасным местом для отдыха в России. Лидерами по количеству ЧП стали Адлер, Сочи и Лоо, пишет «Ъ-Юг» со ссылкой на исследование Страхового Дома ВСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

По словам аналитиков, на кубанские курорты летом пришлось 80% происшествий. Чаще всего они были связаны с проблемами с ЖКТ (отравление, гастрит) и ЛОР-заболеваниями (синусы, отиты, фарингиты и др.). Лидером по количеству ЧП стал Адлер с 41% всех происшествий. У Сочи 21%, у Лоо — 9%. На четвертом месте Санкт-Петербург (8,5%), пятерку лидеров замыкает Вардане (2,3%).

Самым безопасным местом для отдыха назвали Северный Кавказ — в регионе зафиксировано около 3,7% происшествий. Основная масса произошла в Ессентуках (2,2%) и Пятигорске (2,2%). Здесь чаще всего фиксировали случаи ОРВИ, а также травмы и растяжения.

Несмотря на позицию в рейтинге Краснодарского края в целом, Геленджик назвали одним из самых безопасных мест (1,4% ЧП). Далее в пятерке идут Кисловодск (1,2%), Москва (1,2%), Туапсе (0,7%) и Домбай (0,4).

Неделей ранее сообщалось, что Сочи лидирует в рейтинге популярных курортов Кубани с мая по октябрь. Город занимает первое место по бронированиям (36%).

Вячеслав Рыжков