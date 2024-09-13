Сочи лидирует в рейтинге популярных курортов Кубани с мая по октябрь

Несмотря на увеличение цен на отдых в Краснодарском крае, туристы активно выбирают кубанские курорты. Сочи занимает первое место по бронированиям (36%). Средняя стоимость ночи при семидневном путешествии составляет 4,4 тыс. руб., сообщает сервис Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За ним следует Анапа с 18% бронирований. Средняя стоимость ночи составляет 4,1 тыс. руб. при средней продолжительности в семь ночей.

На третьем месте — Геленджик (9% бронирований). Средняя стоимость ночи на курортах края увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом, и в Геленджике она составляет 5 тыс. руб. при средней продолжительности отдыха в шесть ночей.

Почти половина отдыхающих в регионе — 49% — это семьи с детьми. В основном туристы предпочитают останавливаться в отелях (91% бронирований), в то время как на апартаменты приходится 16% бронирований.

Среди других популярных направлений для отдыха в Краснодарском крае можно выделить Краснодар (3,2 тыс. руб. при средней продолжительности поездки в две ночи), Ейск (3,4 тыс. руб. / семь ночей) и Кабардинку (4,9 тыс. руб. / шесть ночей). Также в топ-10 вошли Архипо-Осиповка (4,5 тыс. руб. / пять ночей), Голубицкая (3,9 тыс. руб. / пять ночей), Джубга (4,2 тыс. руб. / четыре ночи) и Красная Поляна (5 тыс. руб. / три ночи).

Мария Удовик