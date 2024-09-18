Вычет для венчура

Госдума во вторник приняла во втором чтении поправки к Налоговому кодексу о введении вычета по налогу на прибыль для венчурных инвесторов. На новую преференцию смогут рассчитывать инвестиционные товарищества, финансирующие инновационные проекты малых технологических компаний (МТК). Конкретный размер вычета будут определять регионы. Инициатива призвана увеличить приток инвестиций в МТК, которые власти считают драйвером в деле достижения технологического суверенитета. Впрочем, только налоговых льгот для поддержки венчурных инвестиций недостаточно, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Принятый Госдумой во втором чтении законопроект о правке Налогового кодекса подготовлен депутатами фракции «Новых людей». Его суть — предоставление юридическим лицам налогового вычета при осуществлении ими через инвестиционные товарищества венчурных или прямых инвестиций в инновационные проекты малых технологических компаний.

Предельный размер такого вычета из налога на прибыль будут определять регионы — указано, что он может доходить до 100% от суммы расходов, внесенных в качестве вклада в инвестиционное товарищество.

Договор о таком товариществе должен быть заключен на срок не менее пяти лет, а само товарищество, осуществляющее венчурные или прямые инвестиции в организации со статусом МТК должно быть включено в соответствующий региональный реестр.

В апрельском отзыве на внесенный тогда законопроект правительство заявило об отсутствии возражений, отметив, впрочем, что его принятие приведет к появлению выпадающих доходов региональных бюджетов, источники компенсации которых нуждаются в определении. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что его принятие будет способствовать созданию региональных венчурных фондов и увеличению притока инвестиций в МТК. Напомним, что власти считают МТК драйвером в деле достижения технологического суверенитета страны — для таких компаний установлен ряд преференций, включая гранты и пониженные ставки по льготным кредитам.

Смогут ли регионы предоставлять вводимый вычет фактически за собственный счет — вопрос открытый.

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко считает, что поскольку доля Москвы в общем объеме венчурных сделок в РФ составляет порядка 70%, основные расходы и преимущества от появления вычета будут реализованы именно в столице. «Не думаю, что эта мера поддержки окажется чрезмерно затратной. Вместе с тем она может оказаться очень эффективной для привлечения частных денег в российский технологический сектор»,— полагает эксперт.

Партнер группы по оказанию услуг в области корпоративного налогообложения компании Kept Светлана Скрипник отмечает, что с момента принятия закона об инвестиционных товариществах в 2012 году эта форма не получила ожидаемого распространения. По данным федерального нотариата, сейчас в стране существуют около 200 таких товариществ. При этом, как говорит основатель компании Dsight Арсений Даббах, лишь единицы из числа существующих в РФ инвестиционных товариществ реально активны и осуществляют инвестиции. По его мнению, с учетом низкой распространенности инвесттовариществ и наличия дополнительных формальных требований к получению налогового вычета реализация депутатской инициативы вряд ли способна оказать существенное влияние на венчурный рынок.

Технический директор «Яков и партнеры Digital» Федор Чемашкин тем не менее отмечает, что налоговые вычеты снижают барьеры для инвесторов и делают вложения более привлекательными, повышая шансы на успех стартапов. При этом, по его словам, для достижения максимальной эффективности инициативы необходимо решить несколько сопутствующих проблем: это развитие инфраструктуры и выстраивание поддержки стартапов, а также обеспечение юридической защиты инвесторов.

Венера Петрова