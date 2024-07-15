Предложение, от которого нельзя уклониться

Активная работа правительства по оцифровке госуправления и повышению прозрачности производит впечатление, что как минимум самые важные политические и экономические решения будут выработаны в ходе формальных процедур. Однако, как показывает практика, это не всегда так.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На минувшей неделе стали известны — без официального опубликования и комментариев — важные для бизнеса детали дискуссии вокруг нового федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Пересказ закрытого совещания Минэкономики с бизнесом опубликовали «Ведомости». Вычет призван компенсировать компаниям, работающим на общие с властями цели, рост налога на прибыль и обеспечить «социальную справедливость» и изначально конструировался только для проектов «технологического суверенитета». Однако вкладываться компаниям приходится не только в «суверенные технологии» — и бизнес не счел такой вариант справедливым. В налоговый законопроект ФИНВ в итоге не вошел: решили, что детали будут прописаны в отдельном постановлении правительства, а в Налоговый кодекс внесут дополнительные поправки.

В условиях монополии правительства на оценку последствий регуляторных решений их общественное обсуждение стремительно утрачивает смысл.

Теперь же Минэкономики обсуждает с бизнесом три возможных перечня тех, кто ФИНВ получит: только обрабатывающие производства, или обработка, гостиницы, общепит и научно-исследовательские работы, или в список попадут также добыча и более широкая «профессиональная, научная и техническая деятельность». Возможность такой негласной подготовки важных законодательных изменений уже стала паттерном: также обсуждались, например, windfall tax и «ступени» прогрессии НДФЛ. Формально такие проекты должны быть вынесены на публичные обсуждения на regulation.gov.ru, в реальности документов для размещения не существует, речь всегда о вариациях и предварительном моделировании. Это побочный эффект цифровизации, которая дает возможность правительству собрать предложения, безо всякого бизнеса изучить их влияние на инвестиции, налоги и прибыль компаний по собственным базам данных и тогда уже выбрать эффективное решение, которое будет возвращено компаниям в формате «вы сами этого просили». Пока до этого не дошло: оценки налоговых расходов государства ни в одной конструкции не назывались, как и примерная доля тех, кто ФИНВ получит.

Инструмент, однако, получается удобный — позволяет быстро собрать позиции рынка, оценить их, а при уточнениях — не брать на себя ответственность: если реакция заметно отличается от ожидаемой, всегда можно утверждать, что на совещании что-то не так поняли или документ сырой, и не комментировать ни то, ни другое, просто учесть в проекте новые вводные. И уже потом выносить его на «общественные обсуждения» и полное согласие.

Вопрос только, зачем.