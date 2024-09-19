Неуступчивая ответственность

Верховный суд РФ (ВС) разберется, можно ли требовать с Росреестра возмещения убытков за незаконный отказ в регистрации и можно ли передать это право требования другому лицу. В данном случае убытки у гражданина возникли в виде переплаты за аренду участка за время промедления ведомства с регистрацией права собственности. Арбитражные суды не увидели ни оснований для взыскания ущерба, ни возможности для пострадавшего лица уступить это право другому. Теперь дело передали в экономколлегию ВС. Юристы уверены, что право взыскивать убытки с органа власти можно передать кому угодно и эта передача не освобождает госорган от ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июле 2021 года Виктория Багаева арендовала земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Ей удалось достроить дом раньше установленного в договоре срока, и в феврале 2022 года она обратилась в управление Росреестра по Москве за регистрацией права собственности на созданную недвижимость. Но ведомство сначала приостановило процедуру, а затем и вовсе отказало гражданке.

Виктория Багаева добилась признания отказа Росреестра незаконным, и суды обязали ведомство зарегистрировать ее право на дом. Однако регистрирующий орган исполнил судебное решение лишь через 117 дней. Госпожа Багаева сочла, что вправе потребовать взыскания убытков за промедление с регистрацией.

Дело в том, что условия договора аренды земли ставили размер платежа в зависимость от регистрации права на дом: ставка по аренде с целью строительства составляла 31,5% от кадастровой стоимости земли, а после регистрации аренда переоформлялась под цель эксплуатации дома и составляла лишь 0,1%. Переплата за аренду составила 1,4 млн руб.

Виктория Багаева решила сама не заниматься взысканием убытков, уступив это право требования ИП Денису Тамаеву по договору цессии. ИП подал иск к Росреестру в Арбитражный суд Москвы, но получил отказ, который не удалось отменить ни в апелляции, ни в кассации.

Вопрос, конечно, деликтный

Во-первых, суды не увидели оснований для взыскания убытков с Росреестра, посчитав, что условия аренды в принципе нельзя было ставить в зависимость от совершения регистрационных действий и риск возникновения убытков в этом случае лежит на самом арендаторе.

Во-вторых, говорится в решениях, «право требования деликтных убытков (возникших из причинения вреда.— “Ъ”) не могло быть уступлено», так как ответчик является органом власти, то есть «отношения по регистрации права носят административный, а не обязательственный характер». «Требование о взыскании убытков с казны РФ не возникает до установления его судом», а до этого момента требовать этого может только лицо, которому непосредственно был причинен вред органом власти, пришли к выводу суды.

ИП обжаловал эти решения в ВС, настаивая, что предметом уступки выступало именно «деликтное обязательство» по возмещению убытков, а суды «не разграничили административные правоотношения по регистрации права и гражданские правоотношения по возмещению вреда».

Обязательство госоргана возместить вред, причиненный его незаконными решениями или действиями, «возникает со дня причинения вреда», говорится в жалобе. А запрет на уступку, по мнению Дениса Тамаева, касается лишь требований, привязанных к личности кредитора (возмещение вреда жизни и здоровью и т. п.), но в споре с Росреестром об этом речь не идет. ВС заинтересовали эти доводы, и дело передали в экономколлегию, которая планирует рассмотреть спор 3 октября.

Опрошенные “Ъ” эксперты поддерживают доводы истца. «Возможность взыскания убытков с Росреестра в такой ситуации не должна вызывать сомнений»,— считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. Закон о государственной регистрации недвижимости, объясняет адвокат Orchards Петр Мацкевич, прямо возлагает ответственность на регистрирующий орган. При этом «тот факт, что Росреестр — орган госвласти, на ситуацию не влияет», на ведомство в полной мере распространяются положения Гражданского кодекса, настаивает партнер юридической фирмы Ru.Courts Алексей Агеев.

Кроме того, «совершенно непонятно, по какой причине суды пришли к выводу о недопустимости уступки», говорит Петр Мацкевич. Юрист судебной практики CLS Марина Бондаренко указывает, что «законодательство не предусматривает ограничений» для уступки права требования по возмещению вреда регистрационным органом. Пленум ВС, уточняют юристы, ранее тоже допускал это.

500,8 миллиона рублей взыскали арбитражные суды с федеральных органов власти в качестве возмещения вреда за 2023 год.

Не согласны юристы и с ничтожностью изменения условий аренды после регистрации прав на дом. В данном случае размер арендных ставок под разные цели регулируется постановлением правительства Москвы, то есть стороны не могли проигнорировать эти требования, замечает госпожа Бондаренко. Но даже если бы арендодателем выступало частное лицо, господин Агеев не видит правовых препятствий для такого условия: «Стороны договора вправе поставить прекращение прав и обязанностей по нему в зависимость от обстоятельства, относительно которого не известно, наступит оно или нет».

Довод о принятии гражданкой на себя рисков незаконного отказа органа власти в регистрации вызывает у юристов полное недоумение. «При совершении сделки лицо вправе рассчитывать на соблюдение сроков и порядка государственной регистрации и уж точно не должно предполагать, что Росреестр будет нарушать закон»,— подчеркивает Роман Пархоменко. Иначе, по такой логике, незаконно обвиненный в совершении преступления тоже принял на себя риск незаконного обвинения и не имеет права ни на обжалование, ни на компенсацию, проводит аналогию Алексей Агеев. «Если суд признает, что незаконные действия Росреестра должны входить в риск предпринимателя, это фактически легитимизирует их незаконность»,— заключает Марина Бондаренко:

Ян Назаренко, Анна Занина