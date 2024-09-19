Инвесторы разбавляют воду

На фоне опережающего роста спроса и ухода с рынка части зарубежных брендов российские производители воды вкладываются в направление напитков с добавлением соков и витаминов. Так, подконтрольный АФК «Система» «Холдинг Аква» может запустить линейки Gorji Nrg и Gorji Sun. Продажи воды с различными вкусами в январе—августе 2024 года увеличились на 59% год к году в натуральном выражении. Но из-за высокой стоимости круг потребителей такого продукта пока ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Холдинг Аква» в августе подало заявки на регистрацию пяти новых товарных знаков воды, три из которых — продукция с добавлением сока и содержанием витаминов: «Gorji Nrg water грейпфрут», «Gorji Sun water цитрус-лимон», «Gorji Sun water гранат и черника». Две другие заявки предполагают регистрацию знаков — Gorji Nrg и Gorji Sun, следует из данных СПАРК. В «Холдинг Аква» сообщили “Ъ”, что конкретика об объеме производства новой продукции и инвестиций в проект появится ближе к летнему сезону будущего года.

«Холдинг Аква» контролируется структурами АФК «Система» и объединяет несколько крупных брендов — «Архыз Vita», «Нарзан» и «Ессентуки». Марка Gorji запущена в 2022 году и позиционируется как талая ледниковая вода. Компания включает в себя шесть производственных площадок общей мощностью 300 млн бутылок в год. Согласно СПАРК, выручка «Холдинг Аква» в 2023 году выросла на 47,9% год к году, до 6,45 млрд руб.

Вода с добавками демонстрирует опережающий рост спроса. По данным NielsenIQ, в январе—августе 2024 года продажи в категории всех безалкогольных прохладительных напитков выросли на 9% год к году в натуральном выражении и на 23% в денежном. В сегменте обычной воды — 13,5% и 27% соответственно. Категория «вода со вкусом» прибавила 59% в натуральном выражении и 74% в денежном.

Президент «Союзнапитки» Максим Новиков относит воду с соком к сегменту «вода плюс» (с минимальным содержанием сахара, натуральными ингредиентами): он растет во всем мире. По его мнению, в России этот сегмент рынка пока находится в стадии становления. Это будет способствовать дальнейшему росту продаж и появлению новых брендов, говорит господин Новиков.

«Холдинг Аква» не единственный крупный производитель воды, планирующий развивать линейку с добавками. IDS Borjomi Russia выпускает «Святой источник» с добавлением сока и разными вкусами, Borjomi Limonati и Borjomi Flavored. «Мултон» развивает «Добрый вода + сок». Запуски новых линеек изначально были продиктованы, в частности, уходом с российского рынка зарубежных поставщиков. Представитель «Азбуки вкуса» в конце 2023 года говорил отраслевому изданию Shopper`s, что Borjomi Limonati задуманы как аналог Sanpellegrino: эта продукция ранее была широко представлена в российской рознице.

Независимый эксперт Алена Кондратьева считает, что пока из-за ограниченного спроса позволить себе запуск новых брендов воды с добавками могут только крупные компании, готовые ждать роста рынка.

Сегмент активно развивается, но его оборот все еще остается относительно небольшим, поясняет эксперт. Сдерживающим фактором госпожа Кондратьева называет более высокую стоимость такой воды. На сайте vprok.ru бутылка воды «Святой источник» объемом 0,5 л со вкусом лимона сейчас стоит на 61,7% дороже аналога без добавок.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что за счет более высокой цены вода с различными добавками — более маржинальный продукт для производителей. «Обычно,— добавляет он,— такую продукцию покупают жители крупных городов, которые следят за здоровьем и не употребляющие напитки с содержанием сахара».

Александра Мерцалова