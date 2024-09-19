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Коммерсантъ FM
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Блогерам сбили ценник

У лидеров мнений сократился средний ежемесячный заработок

Средний доход блогеров, работающих на аутсорс-площадках в качестве ИП, снизился за 12 месяцев в два раза. Участники рекламного рынка объясняют это переходом рекламодателей на другие, более предсказуемые форматы, а также избытком предложения на блогерском рынке.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными сервиса по работе со внештатными сотрудниками Solar Staff о доходах блогеров. Из них следует, что их среднемесячный доход с августа 2023-го по август 2024 года сократился на 13% (данные на основе анализа информации о 10 тыс. блогеров, зарегистрированных на платформе). Выше всего остаются доходы инфлюенсеров, оформленных как ИП (93,6 тыс. руб. в месяц), при этом и они к августу 2024 года упали на 57%. На 43%, до 22 тыс. руб. в месяц, снизились доходы блогеров-самозанятых. У исполнителей, работающих как физлица, доход практически не изменился и составил 17 тыс. руб.

Падение может быть связано с изменениями рекламных стратегий бизнеса, сказали в Solar Staff: «Компании могут сокращать расходы на традиционные рекламные кампании и увеличивать инвестиции в другие каналы, такие как контекстная реклама или собственный контент-маркетинг». Разница в доходах ИП и физлиц объясняется тем, что статус ИП «позволяет сотрудничать с крупными брендами и агентствами на более гибких условиях».

Блогеры не единственная категория внештатных работников, у которой за год отметилось падение доходов. В частности, снизилась заработная плата, предлагаемая копирайтерам и редакторам, а также количество заказов на перевод и расшифровку текстов на специализированных биржах (см. “Ъ” от 6 сентября).

На рекламном рынке наблюдается тенденция к усилению performance-кампаний (рекламных кампаний, нацеленных на измеримый результат: покупку, регистрацию и т. п.), «также сказываются блокировки и замедления популярных платформ», говорит директор по цифровым технологиям рекламного холдинга NMi Group Анна Планина. При этом она отмечает, что рекламодателям все еще актуально работать с инфлюенсерами, а их доходы фактически вернулись к показателям 2022 года после роста в 2023 году: «Рынок стабилизируется, и размещениям у блогеров находится более предсказуемая альтернатива в виде новых форматов прямой рекламы от российских платформ».

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На статистику, по мнению медиадиректора рекламного агентства «Восход» Ольги Морозовой, могло повлиять введение штрафов за отсутствие маркировки интернет-рекламы: «Инфлюенсеры, возможно, стали чаще присоединяться к агрегаторам, которые в том числе осуществляют и маркировки». Те же, кто еще не освоил новые правила, уменьшили активность. С доводом о смене рекламной стратегии госпожа Морозова не согласилась: «В нашей практике бренды не стали иначе реагировать на блогеров. Как и прежде, решение принимается на основе анализа данных о целевой аудитории и о ее медиапотреблении».

Алексей Диденко, депутат Госдумы от ЛДПР, о блогерах, 18 июня (цитата по RusNews24):

«В некоторых случаях они могут даже соответствовать критериям средств массовой информации».

Гендиректор платформы нативной Telegram-рекламы Telega.in Кирилл Борисов, опираясь на свои данные, не видит тенденции снижения среднего заработка блогеров : «Мы наблюдаем рост на 25%». При этом он допустил, что на других площадках падение может быть связано с избытком предложения (то есть блогеров). Специалисты, по которым Solar Staff проводил исследование,— это «микроблогеры», предположил руководитель рабочей группы по черным спискам Ассоциации блогеров и агентств Георгий Лапшаков. Основные заказчики у блогеров такого сегмента — малый бизнес, который, возможно, лишь тестирует инструмент, говорит он. У «больших» блогеров, по словам господина Лапшакова, цены на интеграции растут.

Юрий Литвиненко

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