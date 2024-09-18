Производитель пищевых контейнеров Tupperware объявил себя банкротом

Американский производитель кухонных и бытовых контейнеров Tupperware Brands объявила себя банкротом на фоне стабильного падения продаж и сокращения ликвидности. Компания воспользовалась главой 11 Кодекса США о банкротстве, допускающей реорганизацию бизнеса, и заявила, что будет просить суд о разрешении на продажу активов и на продолжение работы в период поиска покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew, File / AP Фото: Richard Drew, File / AP

Tupperware была создана в США 78 лет назад, и ее продукция — емкости для продуктов питания всех размеров и цветов — быстро обрела популярность сначала в США, потом во всем мире. Пластиковые емкости Tupperware настолько широко разошлись по миру и были востребованы, что название компании стало синонимом для пищевых контейнеров.

Однако с начала 2000-х годов в условиях роста конкуренции и отсутствия интереса у потребителей к модели прямых продаж, использовавшейся компанией, продажи начали снижаться. Компания стала постепенно закрывать свои представительства в других странах. Небольшой всплеск популярности был отмечен в период пандемии COVID-19. Но в 2022 году из-за проблем с финансами и невозможностью сделать очередные платежи по кредитам акции Tupperware упали на 40%, в апреле 2023 года по тем же причинам было отмечено 50-процентное падение акций.

Летом 2024 года был закрыт последний завод компании в США, и производство продолжилось только в Мексике. Два дня назад Tupperware предупредила, что готовится к банкротству, и это заявление обрушило акции почти на 60%.

Как отмечается в заявлении Tupperware, компания надеется получить от суда разрешение продолжать торговую деятельность до продажи активов, чтобы иметь возможность выплачивать зарплаты сотрудникам и делать выплаты поставщикам и продавцам.

Алена Миклашевская