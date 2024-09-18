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Коммерсантъ FM
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Код коду рознь

Какой QR выбрать, когда уже стоишь на кассе

На рынке платежных решений идет активная дискуссия, как создать единый платежный QR-код, который позволит упростить клиентский опыт. В июне 2024 года три крупнейших игрока — «Сбер», Т-Банк и Альфа-банк — объявили об объединении в консорциум для создания такого QR-кода. Собственное решение тестирует и Национальная система платежных карт (НСПК). «Ъ-Review» разбирался, в чем различия этих подходов и какие преимущества в них есть для бизнеса и покупателей.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В России растет объем оплат по QR-коду. По данным Банка России, за первый квартал 2024 года объем платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) утроился в годовом выражении — до 1,24 трлн руб. Опрошенные «Ъ» банки указывают, что доля онлайн-платежей по QR-коду незначительно превышает этот показатель в офлайне: 55–65% против 45–35% в зависимости от банка.

О необходимости создания единого решения для оплат, которое «даст возможность разным участникам внедрять инновационные платежные сервисы», ЦБ заговорил в начале 2024 года. 28 июня стало известно, что крупнейшие игроки рынка — «Сбер», Альфа-банк и Т-Банк — объединились в консорциум для создания единого QR-кода на базе существующего Multi QR. В тот же день Банк России сообщил, что вместе с НСПК начал тестирование своего QR-кода.

Позднее Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что за первые два месяца тестирования по ее QR-коду было совершено свыше 1,5 млн операций. Объем платежей с использованием QR-кода консорциума в офлайне по итогам семи месяцев 2024 года оценивается в сотни миллиардов рублей, и, как ожидают в банках-участниках, показатель продолжит быстро расти. Так, после подключения к Multi QR оборот платежей с помощью сервиса мгновенной оплаты Т-Рау увеличился в 3,5 раза, сообщили в Т-Банке. В целом оборот и число операций по оплате T-Pay через Multi QR ежемесячно растут примерно на 9%. Как заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, банк в рамках создания единого платежного QR передаст свою платформу консорциуму.

Мировая практика использования QR-кодов для оплаты покупок

Популярность оплат по QR-кодам стремительно растет во всем мире. В 2022 году мировой рынок этого способа оплаты оценивался почти в $10 млрд, приводит данные доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В ЕС QR-коды приняты в половине торговых точек, 60% покупателей пользовались ими. В США 39% сканирований QR-кодов приходится на оплату товаров и услуг. В Японии в 2022 году зафиксировано 7,9 млрд оплат через QR-коды, в Китае на этот способ приходится 90% оплат со смартфона — около 150 млрд трансакций в год.

При этом существует мировая практика реализации QR-решения от независимых объединений банков. Например, малайзийская система DuitNow QR — частная и управляется несколькими крупнейшими кредитными организациями страны. При этом подключен к ней фактически весь рынок, а также зарубежные игроки и финтех-сервисы. В Сингапуре единый QR-код развивают совместно центральный банк и платежная платформа NETS, принадлежащая трем крупнейшим кредитным организациям.

Покупатель голосует за выгоду

«Если уж потребитель и будет выбирать, стоя на кассе, платежный инструмент, он будет выбирать тот, у которого наибольший кэшбэк», считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С точки зрения покупателя, самое важное при выборе между двумя QR-решениями — это то, какие варианты оплаты будут в платежной форме, открывающейся по QR-коду.

Предполагается, что по QR-коду от консорциума привычный кэшбэк сможет получить большинство россиян, так как в этом коде помимо СБП есть pay-сервисы 18 банков, включая 3 крупнейших (SberPay, Alfa Pay и Т-Pay). По экспертным оценкам, это 88% эмиссии банковских карт в стране. При оплате с помощью pay-сервисов сохраняются привычные кэшбэки и бонусы. По оценкам Т-Банка, общий объем выплаченного российскими банками в 2023 году кэшбэка мог составить около 500 млрд руб. Это стало возможным за счет экономики pay-сервисов, которые банкам в 4,5 раза выгоднее, чем оплата по СБП.

По QR-коду от НСПК можно оплатить покупку по СБП и с помощью сервисов оплаты 15 банков, которые заявили об участии в проекте (среди них Озон-банк, Банк ДОМ.РФ и др.). Это около 12% эмиссии банковских карт. При этом среди них нет pay-сервисов «Сбера», Альфа-банка и Т-Банка, а основным способом оплаты в QR-коде от НСПК останется СБП. Несмотря на то что НСПК ранее объявила о создании собственной системы лояльности, осведомленность о ней пока достаточно низкая, а начисление кэшбэка проходит не на постоянной основе (в рамках акций партнеров СБП).

По оценкам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, с учетом доли оплат по QR-коду в среднем 10% по рынку сумма недополученного кэшбэка при реализации только решения НСПК и оплате по СБП может составить около 50 млрд руб. в год.

«При всех преимуществах СБП для продавца есть факторы, сдерживающие рост. Во-первых, кэшбэк. Клиенты привыкли возвращать часть потраченных денег. Размер кэшбэка варьируется, но чаще всего он больше выгоды от оплаты по СБП. С точки зрения продавца, эквайринг менее выгоден, но кэшбэк мотивирует клиентов тратить больше, а совместные с банками акции — дополнительный инструмент лидогенерации»,— рассказывает Ринат Тухватуллин, руководитель проекта альтернативных каналов оплаты мебельного бренда «Дятьково Design».

Другое отличие между QR-решениями консорциума и НСПК — многообразие способов оплаты внутри QR-кода. Банкиучастники консорциума могут добавлять на платежную страницу дополнительные сценарии оплаты (сервисы оплаты частями, возможность оставлять чаевые и т. д.), следует из презентации консорциума. Из нее же следует, что у банков больше данных о покупателях: они получают от клиентов обратную связь практически в реальном времени и, как предполагается, смогут сделать оплату через QR-код более персонализированной. Например, настроить запоминание последнего способа оплаты или отображение персонализированного кэшбэка.

Именно желание создать более гибкую технологию, позволяющую развивать инновационные клиентские сервисы и поддержать конкуренцию на рынке, побудило крупнейшие банки объединиться в консорциум, рассказали «Ъ-Review» в Т-Банке.

Отличия для банков

Банки смогут подключиться к QR-кодам от консорциума и от НСПК в двух ролях: в качестве банка-эквайера, на POS-терминалах которого будет отображаться QR, и банка-эмитента, платежное решение которого будет среди открывающихся по QR-коду. В обоих случаях для банков важна схема подключения.

У НСПК взаимодействие происходит с каждым участником отдельно: чтобы pay-сервис банка отобразился в QR НСПК на терминалах других участников, ему необходимо подписать договор с сетью эквайринга отдельно. Вряд ли все банки пройдут этот процесс одновременно, поэтому покупатели будут в разных точках продаж видеть разные наборы способов оплаты по QR-коду НСПК.

Интеграция в решение консорциума тех, кто еще не подключен к Multi QR, как ожидается, будет проходить с подключением сразу ко всем банкам внутри. То есть набор способов оплаты при сканировании QR-кода консорциума будет одинаковый во всех торговых точках.

С учетом широкой эквайринговой сети участников консорциума подключение к их единому QR-коду может быть выгодно для небольших банков, которые могут вывести на эту сеть свои платежные решения.

Что касается тарифной политики, то к настоящему времени ни НСПК, ни банковский консорциум цифр не назвали. Консорциум заявляет о единых тарифах для всех участников. У НСПК тарифы будут зависеть от договоренностей одного участника с другим.

Текущие тарифы при оплате по СБП варьируются от 0% (для некоторых категорий) до 0,7%, но в среднем составляют около 0,4%. По pay-сервисам банков они выше и приближены к эквайринговым тарифам по банковским картам. За счет этого идет финансирование банковских программ лояльности, которые стали уже привычными для клиентов. Поэтому банки заинтересованы в продвижении своих методов оплаты.

Преимущества для ритейлеров

Большинство продавцов уже не первый год принимают платежи по QR-коду, технология им понятна. Поэтому при выборе из двух решений — от консорциума или от НСПК — ритейлу нужно будет определить, где он получает наибольшую выгоду. Сейчас для ритейла СБП (основной способ оплаты в QR НСПК) остается возможностью сэкономить на эквайринге.

Но, предоставляя клиенту большее количество разнообразных способов оплаты (как это возможно в QR консорциума), продавец гарантирует себе рост конверсии в покупку и охват более широкой аудитории. В частности, речь может идти о сервисах оплаты частями, которые могут помочь «расторговать» покупателей.

Кому выбирать?

По оценкам Т-Банка, сейчас доля покупок с помощью альтернативных способов оплаты в офлайне, в которые входит в том числе QR-код, составляет 15%, к концу 2025 года эта доля увеличится до 30%. К 2030 году ситуация станет зеркальной относительно сегодняшней: банковскими картами будут оплачивать лишь 20% покупок, остальные 80% — с помощью альтернативных способов, уверены в банке.

Развитие платежных сценариев и расширение их вариативности участники рынка считают неизбежным: банки стремятся сделать так, чтобы покупатель смог оплатить товар, даже если у него с собой нет карты, налички, а в будущем — и телефона.

Время покажет, чье QR-решение окажется более продвинутым, а главное — примет ли его рынок. В конце концов, если оплата проходит удобно и безопасно, то для конечного клиента не важно, какой именно QR он отсканировал. И тут вопрос именно в том, кто — НСПК или консорциум банков — сможет сделать оплату для покупателя наиболее простой, удобной и выгодной.

Полина Трифонова

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