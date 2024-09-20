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Коммерсантъ FM
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Лиама Аниськина прооперируют в октябре

13 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Калининград» мы рассказали историю полугодовалого Лиама Аниськина из Калининградской области («Тайна имени», Наталья Волкова). У мальчика врожденная деформация черепа — лобные кости срослись преждевременно, из-за этого мозг не может правильно развиваться. В московской клинике Лиаму готовы провести операцию с использованием саморассасывающихся пластин, но оплатить операцию и пластины родители мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 688 170 руб.) собрана. Мадина, мама Лиама, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Лиам Аниськин

Лиам Аниськин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Лиам Аниськин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 13 сентября 11 787 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Калининград», «Владимир», «Вологда», «Курган», «Томск», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 18 детям на 35 036 689 руб.

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