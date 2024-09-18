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Коммерсантъ FM
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НБКИ: число выданных автокредитов в РФ в августе сократилось почти на 8%

По итогам августа в России было выдано 144,1 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). Это на 7,6% меньше, чем в июле (155,9 тыс.), сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В прошлом месяце также на 8,6% сократились показатели объемов выданных автокредитов, до 210,6 млрд руб. (в июле — 230,3 млрд руб.). В годовом выражении число выданных автокредитов в августе выросло на 42,7% (в августе 2023 года — 100,9 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (7,77 тыс.), Подмосковье (7,74 тыс.), Татарстане (6,57 тыс.), Ростовской области (6,37 тыс.) и Краснодарском крае (6,11 тыс.).

Динамика сокращения выдачи автокредитов в месячном выражении зафиксирована в Ростовской (на 13%), Белгородской (–12%) и Кемеровской (–11,7%) областях, а также в Ставропольском (–11,5%) и Пермском (–11,4%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге число автокредитов сократилось на 9,8% и 6,4%. Единственным регионом из топ-30, в котором выдача автокредитов выросла, стала Самарская область (рост на 0,5%).

По данным «Автостата», в августе продажи новых легковых автомобилей превысили 148 тыс. штук, обновив максимум за последние два с лишним года. Этому способствовало в том числе ожидание роста цен и расширение предложения. В сентябре дилеры ждут нового рекорда, но затем спрос должен начать замедляться.

Подробности — в материале «Ъ» «Авторынок проехал рекорд».

Лаура Кеффер

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