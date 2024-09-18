3,1 триллиона рублей составил прирост средств граждан на счетах во втором квартале 2024 года, сообщил Банк России. Выше было только в четвертом квартале 2023 года (4,4 трлн руб.). Помимо роста доходов граждан, почти на треть прирост вызван капитализацией процентов по вкладам, ставки по которым также росли (до 16,1% с 14,8% в первом квартале), отмечает ЦБ. Прогноз прироста объема средств физлиц в банковской системе на год также повышен до диапазона 16–21% с 14–19%. На счета эскроу, куда поступают деньги граждан на оплату будущего жилья (не учитываются как счета физлиц), приток составил еще 0,9 трлн руб. из-за спроса перед окончанием льготной ипотеки и замедления сдачи новых домов.

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