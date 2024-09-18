Комфорт вместо конкуренции
Большинство опрошенных россиян верят итогам выборов и одобряют электоральные новации
Итогам прошедших в регионах выборов доверяют три пятых респондентов, следует из опубликованных во вторник результатов свежего исследования ВЦИОМа. Почти столько же опрошенных положительно относятся к трехдневному голосованию, и чуть более половины одобряют возможность дистанционного голосования. На фоне ослабления межпартийных противоречий на первый план для граждан выходит удобство электоральных процедур, поясняет глава ВЦИОМа Валерий Федоров.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Результатам сентябрьских выборов в той или иной мере доверяют 60% опрошенных россиян. В том числе 37% считают, что итоги региональной кампании-2024 полностью отражают волю избирателей, а еще 23% допускают наличие определенных нарушений, но уверены, что они были незначительными и «не повлияли на результаты голосования». О том, что выборам доверять нельзя и в ходе кампании были значительные нарушения, заявили суммарно 25% респондентов (см. график). Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 12 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
61% опрошенных положительно относятся к трехдневному голосованию, которое появилось на выборах в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Негативное отношение к «трехдневке» выразили 16% респондентов, а еще 21% признался, что им «это безразлично».
ВЦИОМ не первый год оценивает доверие россиян к выборам, и на протяжении последних лет оно стабильно росло, свидетельствуют результаты опросов. Например, с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года доля положительных ответов на вопрос о доверии к электоральным процедурам в целом выросла с 44% до 61%. Примечательно, что во время федеральных выборов этот показатель еще выше: так, в марте 2024 года, сразу после выборов президента, о доверии к их итогам заявили 72% опрошенных, а усомнились в результатах только 13%.
К консенсусу по поводу электронного голосования россияне пока не пришли: «скорее одобряют» возможность отдать свой голос дистанционно сейчас чуть больше половины опрошенных (53%). Хотя число сторонников онлайн-голосования постепенно растет: в 2020 году, когда этот способ волеизъявления только начал внедряться на выборах, они составляли ровно половину опрошенных.
Межпартийные противоречия в идеологической и политической сферах сильно ослабли после «русской весны» 2014 года и почти совершенно исчезли с началом СВО, объясняет такие результаты на сайте ВЦИОМа его гендиректор Валерий Федоров. По большому счету, отмечает он, все пять парламентских партий превратились в одну большую политическую коалицию. Это снизило накал борьбы, а избиратели, в свою очередь, ощутили себя прежде всего «зрителями в политическом театре». Основные вопросы политики, с их точки зрения, решены, а второстепенные — заслуживают скорее наблюдения, чем участия. Поэтому на первый план выходят комфортность и удобство электоральных процедур. «В таком контексте становится понятной растущая поддержка технических нововведений, повышающих такую комфортность: дистанционного голосования и "трехдневки",— рассуждает социолог.— Если раньше они вызывали споры и находились "под подозрением", то в обстановке общенациональной консолидации подозрения и споры практически сошли на нет».