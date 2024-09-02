Россияне избирают участки

Хотя россияне с оптимизмом смотрят на перспективу повсеместного распространения практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ), только 30% из них готовы голосовать онлайн, даже если у них появится такая возможность, выяснили социологи. Еще 63% опрошенных сообщили, что в случае возможности выбора предпочтут традиционный визит на избирательный участок. Таковы результаты всероссийского опроса ВЦИОМа, опубликованного в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 17 августа 2024 года среди 1600 респондентов. Максимальная погрешность не более 2,5%.

Несмотря на то что ДЭГ является относительно новой формой волеизъявления (впервые оно было применено в Москве в сентябре 2019 года, а общефедеральную платформу протестировали в двух регионах в 2020-м), об онлайн-голосовании знает подавляющее большинство респондентов (87%), в том числе каждый второй (47%) утверждает, что знает хорошо.

Почти две трети опрошенных (63%) согласны, что нужно обеспечить возможность голосовать удаленно во всех регионах России, но при этом почти столько же (62%) признались, что не считают такую опцию важной именно для себя. Наконец, 63% респондентов сообщили, что при наличии выбора предпочтут голосовать на избирательном участке, и только 30% готовы сделать это через интернет.

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Если осведомленность о ДЭГ демонстрирует внушительную динамику (за пять лет процент тех, кто говорит, что хорошо разбирается в этом вопросе, вырос более чем в два с половиной раза — с 18% в 2019 году до 47% в 2024-м), то отношение к онлайн-голосованию за те же годы практически не изменилось. В 2021 году неважной для себя возможность участия в ДЭГ считали 64% опрошенных, противоположной точки зрения придерживались 33%. В августе 2024 года второй показатель вырос до 36%, а первый сократился до 62%.

В то же время процент желающих голосовать именно на участке с 2020 года вырос с 61% до 63% опрошенных, а доля тех, кто готов это делать через интернет, сократилась с 34% до 30%.

Чаще всего (40%) желающие голосовать на участке объясняют свой выбор тем, что не доверяют ДЭГ и считают традиционный способ голосования более честным. 27% сослались на привычку и на то, что им так проще, 18% сообщили, что их привлекает атмосфера праздника и возможность пообщаться с людьми, а еще 12% признались, что не умеют пользоваться интернетом или не имеют к нему доступа (респонденты отвечали на открытый вопрос, то есть имели возможность выбрать сразу несколько вариантов ответа). В свою очередь, сторонники онлайн-голосования говорили прежде всего о его удобстве (81%) и возможности сделать это из любого места (28%).

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Примечательно, что по вопросу о прозрачности ДЭГ и его защищенности от фальсификаций оценки довольно сильно разошлись. 30% опрошенных считают, что ДЭГ может привести к снижению прозрачности электоральных процедур, а 23%, наоборот, видят в онлайн-голосовании способ сделать выборы более честными. Еще 36% уверены, что ДЭГ никак не повлияет на прозрачность выборов. В массовом сознании граждан пока не сформировалось устойчивого убеждения в том, что использование цифровых технологий ведет к повышению честности и открытости выборов, а опасения в отношении негативных эффектов внедрения удаленного голосования остаются распространенными, констатируют социологи.

В целом скептические взгляды в отношении ДЭГ чаще всего выражают мужчины, респонденты с низким уровнем дохода и активные интернет-пользователи.

В пользу ДЭГ больше высказываются молодые люди (25–44 лет), граждане с неполным средним образованием и жители села.

Напомним, что с момента первого теста федеральной платформы ДЭГ в 2020 году география онлайн-голосования неуклонно расширяется. В 2021 году через федеральную платформу ДЭГ голосовали шесть регионов на двух уровнях выборов (федеральном и региональном), в 2022-м ДЭГ применяли семь субъектов, в сентябре 2023-го — 24, а на выборах президента весной 2024 года их было уже 29 (не считая Москвы, использующей собственную платформу).

На осенних выборах-2024 голосовать онлайн на федеральной платформе будут в 25 регионах, причем доступны будут до пяти разных уровней выборов. В Москве, где на выборах мэра в 2023 году ДЭГ предпочли более 80% участвовавших в них избирателей, электронное голосование (онлайн или через терминал на участке) на выборах в Мосгордуму впервые станет основным, в то время как бумажный бюллетень можно будет получить только по предварительной заявке.

Анастасия Корня