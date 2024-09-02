Россияне избирают участки
Большинство опрошенных все еще предпочитают традиционное голосование электронному
Хотя россияне с оптимизмом смотрят на перспективу повсеместного распространения практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ), только 30% из них готовы голосовать онлайн, даже если у них появится такая возможность, выяснили социологи. Еще 63% опрошенных сообщили, что в случае возможности выбора предпочтут традиционный визит на избирательный участок. Таковы результаты всероссийского опроса ВЦИОМа, опубликованного в понедельник.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 17 августа 2024 года среди 1600 респондентов. Максимальная погрешность не более 2,5%.
Несмотря на то что ДЭГ является относительно новой формой волеизъявления (впервые оно было применено в Москве в сентябре 2019 года, а общефедеральную платформу протестировали в двух регионах в 2020-м), об онлайн-голосовании знает подавляющее большинство респондентов (87%), в том числе каждый второй (47%) утверждает, что знает хорошо.
Почти две трети опрошенных (63%) согласны, что нужно обеспечить возможность голосовать удаленно во всех регионах России, но при этом почти столько же (62%) признались, что не считают такую опцию важной именно для себя. Наконец, 63% респондентов сообщили, что при наличии выбора предпочтут голосовать на избирательном участке, и только 30% готовы сделать это через интернет.
Если осведомленность о ДЭГ демонстрирует внушительную динамику (за пять лет процент тех, кто говорит, что хорошо разбирается в этом вопросе, вырос более чем в два с половиной раза — с 18% в 2019 году до 47% в 2024-м), то отношение к онлайн-голосованию за те же годы практически не изменилось. В 2021 году неважной для себя возможность участия в ДЭГ считали 64% опрошенных, противоположной точки зрения придерживались 33%. В августе 2024 года второй показатель вырос до 36%, а первый сократился до 62%.
В то же время процент желающих голосовать именно на участке с 2020 года вырос с 61% до 63% опрошенных, а доля тех, кто готов это делать через интернет, сократилась с 34% до 30%.
Чаще всего (40%) желающие голосовать на участке объясняют свой выбор тем, что не доверяют ДЭГ и считают традиционный способ голосования более честным. 27% сослались на привычку и на то, что им так проще, 18% сообщили, что их привлекает атмосфера праздника и возможность пообщаться с людьми, а еще 12% признались, что не умеют пользоваться интернетом или не имеют к нему доступа (респонденты отвечали на открытый вопрос, то есть имели возможность выбрать сразу несколько вариантов ответа). В свою очередь, сторонники онлайн-голосования говорили прежде всего о его удобстве (81%) и возможности сделать это из любого места (28%).
Примечательно, что по вопросу о прозрачности ДЭГ и его защищенности от фальсификаций оценки довольно сильно разошлись. 30% опрошенных считают, что ДЭГ может привести к снижению прозрачности электоральных процедур, а 23%, наоборот, видят в онлайн-голосовании способ сделать выборы более честными. Еще 36% уверены, что ДЭГ никак не повлияет на прозрачность выборов. В массовом сознании граждан пока не сформировалось устойчивого убеждения в том, что использование цифровых технологий ведет к повышению честности и открытости выборов, а опасения в отношении негативных эффектов внедрения удаленного голосования остаются распространенными, констатируют социологи.
В целом скептические взгляды в отношении ДЭГ чаще всего выражают мужчины, респонденты с низким уровнем дохода и активные интернет-пользователи.
В пользу ДЭГ больше высказываются молодые люди (25–44 лет), граждане с неполным средним образованием и жители села.
Напомним, что с момента первого теста федеральной платформы ДЭГ в 2020 году география онлайн-голосования неуклонно расширяется. В 2021 году через федеральную платформу ДЭГ голосовали шесть регионов на двух уровнях выборов (федеральном и региональном), в 2022-м ДЭГ применяли семь субъектов, в сентябре 2023-го — 24, а на выборах президента весной 2024 года их было уже 29 (не считая Москвы, использующей собственную платформу).
На осенних выборах-2024 голосовать онлайн на федеральной платформе будут в 25 регионах, причем доступны будут до пяти разных уровней выборов. В Москве, где на выборах мэра в 2023 году ДЭГ предпочли более 80% участвовавших в них избирателей, электронное голосование (онлайн или через терминал на участке) на выборах в Мосгордуму впервые станет основным, в то время как бумажный бюллетень можно будет получить только по предварительной заявке.
ЦИК оградил участки от опасного внимания
Центризбирком (ЦИК) разрешил комиссиям восьми приграничных регионов в целях безопасности вводить запрет на фото- и видеосъемки на избирательных участках и рядом с ними. Такое право дает им постановление ЦИКа, принятое на заседании 2 сентября.
Заместитель председатель ЦИК России Николай Булаев
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Региональные избиркомы смогут принимать такие решения исходя из ситуации на конкретной территории и после консультации с оперативным штабом, сообщил заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев. Он выразил уверенность в том, что подобные решения будут взвешенными и будут правильно поняты. Запрет не будет распространяться на представителей аккредитованных на выборы СМИ, уточнили в ЦИКе.
Комиссия также ограничила доступ к материалам видеонаблюдения на довыборах в Госдуму по Унечскому и Южному одномандатным округам (Брянская и Ростовская области соответственно): они будут доступны только ЦИКу, организующим выборы комиссиям и центрам общественного наблюдения. Это делается для предотвращения несанкционированного доступа к трансляции изображения из помещений для голосования, так как информация о присутствии людей на избирательных участках может стать наводкой для врага, объяснил член ЦИКа Александр Курдюмов, представляя проект решения. Региональным комиссиям рекомендовано учесть на своих выборах особенности, установленные ЦИКом для кампаний федерального уровня.