Фабрика талантов

В первой половине сентября в столице Франции прошла традиционная Неделя дизайна, Paris Design Week, сопровождавшая выставку Maison & Objet. Одним из самых ярких событий недели стали презентации 127 участников «Парижской фабрики дизайна» — Paris Design Factory.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель и декоративное панно, Рафаэль Као, агентство Garlic Design, Франция—Китай

Фото: Raphael Kao Мебель и декоративное панно, Рафаэль Као, агентство Garlic Design, Франция—Китай

Фото: Raphael Kao

«Парижская фабрика дизайна» — выставочная платформа, объединяющая молодых перспективных дизайнеров, помогающая им найти потенциальных клиентов или компании, готовые взять их творения в производство. Для гостей Paris Design Week это уникальный шанс увидеть тех, за кем стоит будущее дизайна. Кинетическая интерьерная система, 3D-ткани и новая китайская эстетика. «Именно здесь обнаруживаются великие тренды завтрашнего дня»,— заявляли кураторы. Презентация проходила в четырех локациях в центре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стеклянные сосуды, неровная поверхность имитирует кору дерева, Андреас Риер Фото: Andreas Rier Стул с необработанной шерстью, Луи Лефебр Фото: Louis Lefebvre Следующая фотография 1 / 2 Стеклянные сосуды, неровная поверхность имитирует кору дерева, Андреас Риер Фото: Andreas Rier Стул с необработанной шерстью, Луи Лефебр Фото: Louis Lefebvre

В выставочном пространстве Espace Commines показывали коллективную выставку новинок, отвечающих теме этого года, которая была объявлена на Maison & Objet,— Terra Cosmos. «Терра» как стремление вернуться к простым и естественным принципам и «космос» как призыв к футуризму, который помогают воплощать высокие технологии. Кураторы из объединения Meet Met Met отобрали работы 44 авторов и дизайнерских коллективов. Вазы стеклодува Андреаса Риера как будто созданы самой природой: на них отпечатывается текстура древесной коры. Майолис Рэй на ручном ткацком станке создает красочные настенные ковры и другой текстиль. В скульптурах Теофила де Башера причудливо сочетаются дерево, камень и керамика. Луи Лефебр принципиально отказывается от какой-либо обработки сырья; ножки, спинки и сиденья его стульев покрыты натуральной овечьей шерстью (эффектный градиент, от светлого к темному, естественный). Креативное ателье Geste.s проектирует мебель, назначение которой меняется с годами, а использование может быть вечным. Гаспар Флери-Даги изобрел технику плетения необычных 3D-ваз. Студия Amca Oval представила кинетическую интерьерную систему из алюминиевых модулей, которые пригодны для вторичной переработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Майолис Рэй и ее настенные панели, сотканные вручную Фото: Maelis Ray Вазы с 3D-плетением, Гаспар Флери-Даги Фото: Gaspard Fleury-Dugy Следующая фотография 1 / 2 Майолис Рэй и ее настенные панели, сотканные вручную Фото: Maelis Ray Вазы с 3D-плетением, Гаспар Флери-Даги Фото: Gaspard Fleury-Dugy

В галерее Joseph на рю Фруассар были показаны работы совсем молодых авторов, получивших свои дипломы менее пяти лет назад, и студентов школ дизайна, таких как ESAD в Реймсе. Это была своего рода их стартовая площадка, а для многих — первый выход на публику. Кроме Франции в числе стран-участниц Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания, Швейцария, Свазиленд. Интересным было совместное творчество дизайнера Пьера Шарри с индонезийскими ремесленниками, которое он реализовал благодаря поддержке балийской галереи CushCush и Французского института.

В отделении той же галереи на рю де Тюренн открылась выставка «Китайский путь красоты» (Chinese Way of Beauty), посвященная взаимодействию с китайской культурой. Здесь, на площади 230 кв. м, было представлено множество произведений как китайских участников, так и иностранцев, которые живут и занимаются творчеством в Поднебесной. Работы, призванные сломать стереотипы и показать, что значит современная китайская эстетика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Интерьерные ткани с 3D-эффектом, Жюльетт Бертоно Фото: Juliette Berthonneau Ваза из грибного мицелия, Galerie Sana Moreau Фото: Galerie Sana Moreau Следующая фотография 1 / 2 Интерьерные ткани с 3D-эффектом, Жюльетт Бертоно Фото: Juliette Berthonneau Ваза из грибного мицелия, Galerie Sana Moreau Фото: Galerie Sana Moreau

В галерее Ellia, тоже на Рю де Тюренн, показали подборку дизайнерских творений, созданных с применением ручных, причем не только традиционных, но и суперсовременных техник. Изделия можно приобрести только на заказ или очень ограниченным тиражом — ведь это исключительно ручная работа, почти произведение искусства. Во главе угла — принципы устойчивого развития, бережное отношение к природе и материалам, это своего рода кодекс чести современных мастеров. Они работают со стеклом, керамикой, металлом, деревом, текстилем, но и изобретают новые художественные промыслы. Они открывают новый взгляд на традиционные методы и не отказываются использовать компьютерную графику или 3D-принтер. Это были, например, интерьерные 3D-ткани от Жюльетт Бертоно или вазы из выращенного материала — грибного мицелия, от Galerie Sana Moreau. Свое мастерство показали дизайнерские коллективы из разных уголков мира: из испанской Ла-Манчи, Конго, Туниса, Тайбэя.

Антонина Плахина