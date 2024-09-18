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Коммерсантъ FM
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Истинные айтийцы

В России могут создать систему подтверждения навыков для разработчиков софта

Правительство намерено создать государственную информсистему подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения (ПО). Ее запуск предусмотрен в рамках нацпроекта «Экономика данных». Система может стать доступна регуляторам, IT-компаниям и самим разработчикам и позволит последним подтверждать там свои навыки, а компаниям быстрее закрывать вакансии. Предполагается, что уже в следующем году системой могут воспользоваться более 20 тыс. специалистов. IT-отрасль считает, что централизованная система ускорит процесс поиска сотрудников, но проблему дефицита кадров не решит.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предварительной версией федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации», который должен войти в нацпроект «Экономика данных» (с 2025 года). В документе приводятся меры для развития кадрового потенциала IT-отрасли: от образования и переквалификации новых специалистов до трудоустройства кадров в компании. В текущей версии проекта затраты на программу заложены в размере 41,3 млрд руб. бюджетных средств и 630 млн руб.— внебюджетных.

В частности, для формирования базы данных о кадровой ситуации в отрасли правительство предлагает создать IT-систему «подтверждения компетенций разработчиков ПО и иных IT-специалистов», следует из паспорта проекта. Обращаться к ней смогут IT-компании, отраслевые ассоциации, образовательные организации и профильные институты развития. Система обеспечит государство актуальной информацией о кадрах в отрасли, а работодателям позволит сократить средний срок закрытия вакансий на должность разработчика, предполагают авторы проекта. Самим IT-специалистам система должна помочь подтверждать уровень владения IT-компетенциями. Бюджет на создание системы заложен в размере 630 млн руб.

Предполагается, что уже в 2025 году количество специалистов, подтвердивших в системе свои компетенции, составит 20 тыс. человек, а к 2030 году их число возрастет до 250 тыс., сказано в тексте предварительной версии проекта.

В целом к 2030 году в России планируют увеличить число кадров в IT на 1,5 млн человек, об этом заявлял глава Минцифры Максут Шадаев в начале сентября.

В Минцифры не ответили “Ъ”.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что создание системы повысит доверие к уровню компетенций IT-специалистов. В результате компании смогут быстрее находить нужных специалистов, а квалифицированные кадры получат преимущества при найме. «Концепция системы и методология оценки профессиональных компетенций специалистов прорабатывается совместно с экспертами отрасли»,— подтвердили в аппарате вице-премьера.

В динамично меняющемся IT-ландшафте государственные институты подтверждения квалификаций не всегда успевают за потребностями рынка, считают в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс» и другие крупные IT-компании). В новой системе важно учесть их и создать механизм гибкой подстройки инструментов оценки под рыночную конъюнктуру, считают в АБД.

Представители IT-отрасли видят в системе не столько решение проблемы дефицита кадров, сколько возможность ускорить их подбор.

«Резюме не всегда отражает реальное владение навыками специалиста, а система подтверждения компетенций упростит этот процесс, позволив ориентироваться на квалификацию, а не формальное образование или опыт работы»,— считает гендиректор разработчика SETERE Group Олег Ивченков. Централизованная система помогла бы экономить время и ресурсы хотя бы на этапе первичного ранжирования резюме, соглашается соучредитель разработчика систем видео-конференц-связи Vinteo Дмитрий Серый.

В IT-компаниях растет спрос на сотрудников со знанием китайского и корейского

На рынке есть дефицит кадров, и именно это затрудняет закрытие вакансий, рассказывает член правления АРПП «Отечественный софт» Иван Панченко. Независимое подтверждение компетенций IT-специалистов полезно, считает он, но указанные проблемы оно не решает. «Чтобы система оценивания знаний работала, важно, например, грамотное составление тестовых заданий по всем специализациям (таких порядка 100) и их дальнейшее обновление»,— говорит господин Панченко.

Татьяна Исакова

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