Отраслевая иероглифика

На IT-рынке растет спрос на специалистов со знанием китайского языка: за семь месяцев число вакансий с таким критерием на рекрутинговых сайтах год к году выросло на 31–65%, преимущественно ищут разработчиков и программистов. По мнению экспертов, это связано с появлением ряда азиатских приложений на российском рынке, а также переходом на китайское оборудование для производства электроники. IT-компании также отмечают спрос на специалистов c корейским языком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными рекрутингового сервиса HeadHunter, из которых следует, что в российских IT-компаниях начал расти спрос на специалистов со знанием китайского языка. В целом, по данным компании, спрос на них вырос на 31% за семь месяцев 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года. Всего на площадке было опубликовано более 900 вакансий с требованием знания китайского языка. В первую очередь вырос спрос на программистов и разработчиков — число вакансий по этим специальностям со знанием языка увеличилось на 74%. Тенденцию подтверждают данные «Авито Работы»: по подсчетам сервиса, в первом полугодии спрос работодателей на IT-специалистов со знанием китайского языка вырос на 65% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

В HeadHunter добавили, что в основном таких сотрудников ищут для коммуникации с китайскими партнерами дистрибуторские компании, финансовая и телеком-отрасли.

В начале года китайские банки на фоне риска санкционных ограничений начали блокировать оплату электроники от российских юрлиц, после чего отечественные разработчики начали обращаться к китайским посредникам, работающим в РФ (см. “Ъ” от 15 мая).

В ряде актуальных на август вакансий, с которыми ознакомился “Ъ”, китайский язык действительно указан как обязательный или желательный критерий при выборе соискателя. Также отмечается, что владение китайским языком требуется для проведения переговоров с партнерами или ведения международных проектов. В ряде проектов также указано, что у сотрудников будет возможность изучать язык уже в компании на дополнительных курсах.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич связывает рост спроса на сотрудников со знанием китайского языка с появлением ряда азиатских приложений на российском рынке. «За прошлый год количество китайских приложений в RuStore выросло в пять раз, более того, более 70% компаний из Китая, зарегистрированных в RuStore, уже зарабатывают на опубликованных приложениях»,— уточняет он. По его словам, российские специалисты адаптируют китайские приложения под отечественный рынок.

Максут Шадаев, глава Минцифры, 31 мая 2022 года (цитата «Интерфакс»): «Рисков не вижу сверхбольших по переходу на азиатский софт».

Директор департамента разработки «Рексофт» Николай Сокорнов добавляет, что спрос на специалистов со знанием китайского связан и с наращиванием экспорта российских продуктов на рынок КНР. «Любое решение требует не только продажи, но и локализации, доработок и дальнейшей поддержки клиентов, для этих работ логично привлечение IT-специалистов со знанием языка»,— объясняет господин Сокорнов.

Руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева считает, что спрос на таких сотрудников связан в том числе с миграцией отечественных производителей электроники с оборудования HP, Siemens, IBM и др. на технику китайских компаний. «Для полноценной работы с китайским "железом" компаниям потребовались специалисты не только с техническими и IT-компетенциями, но и лингвистическими»,— уточняет она.

Помимо роста вакансий в IT-сфере со знанием китайского языка растет спрос на сотрудников, владеющих корейским, говорит технический руководитель компании «Тендерплан» Алексей Михайлов. По его словам, специалистов со знанием корейского ищут для локализации продуктов на российском рынке, который в целом переориентируется на восток.

Тимофей Корнев, Татьяна Исакова