«Облигации позволяют зарабатывать на любом рынке»

Существует предубеждение, что фондовый рынок хорош для инвесторов только тогда, когда все растет, однако это не так. Даже в самые сложные времена здесь можно зарабатывать. И в этом году, несмотря на непредсказуемость политики Банка России и взлет ставок на рынке, инвесторам доступен широкий круг инструментов для защиты от самых разных рисков. В первую очередь это, конечно, долговые бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Например, вы хотите застраховаться от падения рубля. Эту задачу эффективно решают облигации с привязкой к иностранной валюте. Это бумаги российских компаний, которые торгуются на Московской бирже, учитываются в локальной инфраструктуре, расчеты по ним идут в рублях, но стоимость и купонные выплаты привязаны к определенной валюте. Сегодня на рынке уже более ста таких выпусков — в разных валютах, с различными сроками погашения, ставками купонов и периодичностью выплат. Например, по валютам — это доллар, евро, швейцарский франк, юань и даже дирхам ОАЭ. Ключевой вопрос здесь — выбор эмитента с точки зрения кредитного качества, валюты и срока, чтобы оказаться в максимальном выигрыше.

В ожидании турбулентности, ужесточения монетарной политики или длительного периода высоких ставок защитить портфель помогут облигации, ставки купона которых привязаны к ключевой ставке Банка России или ставке межбанковского рынка RUONIA. Портфели клиентов, сформированные из таких бумаг, на протяжении последних полутора лет показывают отличную динамику. Для инвесторов покупка флоатеров позволяет реализовать защитную стратегию, так как котировки облигаций с плавающей ставкой менее чувствительны к процентному риску, чем облигации с фиксированным купоном, что не дает номиналу бумаги сильно проседать в случае роста ставок. С июля прошлого года мы наблюдаем непрерывный рост ставок — с 7,5% до 19% годовых. Правда, есть нюанс. Важно не опоздать и поймать момент, когда нужно будет переложиться в облигации с фиксированным купоном. Это, конечно, требует наличия высокой экспертизы.

Как ни удивительно, но есть стратегии, которые хорошо работают и на растущем, и на падающем рынках. Например, у наших клиентов большой популярностью пользуется портфель рантье (рублевый и валютный). В зависимости от риск-профиля клиента и объема средств наши консультанты формируют портфель из облигаций различных эмитентов. Такой портфель приносит регулярный пассивный доход ежемесячно равными суммами. Возможно и обратное упражнение — если инвестору нужен гарантированный ежемесячный доход в определенном размере на протяжении какого-то периода. Сейчас как раз удачный момент для того, чтобы задуматься о такой стратегии, так как облигации дешевы и можно получить дополнительный доход за счет роста их котировок в будущем.

Отдельно стоит сказать о первичных размещениях. В последнее время мы видим, что спрос на такие сделки растет, клиенты стремятся покупать бумаги непосредственно у компании, их выпускающей, а не на рынке. Инвесторов привлекает возможность купить бумагу по номиналу, так как, как правило, после выхода бумаги на торги ее котировки растут. Еще одно немаловажное преимущество участия в первичном размещении — возможность купить сразу крупный пакет бумаг, так как на вторичном рынке ликвидность бумаг ограничена. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд простоту и доступность процедуры, при участии в первичном размещении у инвестора возникает больше неизвестных — важно не только проанализировать и выбрать эмитента облигаций, изучить параметры и подобрать конкретный выпуск, но и не купить бумагу дорого.

Облигации — очень гибкий класс активов, который позволяет инвесторам зарабатывать на любом рынке. Поэтому в портфеле каждого инвестора они должны занимать почетное место. Кроме защиты инвестиций и получения дохода, облигации можно передать в качестве залога по банковскому кредиту, а также использовать как обеспечение в сделках репо.

Замечу, что в текущем моменте важная задача — делать процесс инвестирования комфортным для клиента, так как все мы сталкиваемся с бесконечным потоком информации, который требует непрерывного анализа экономических, политических и корпоративных событий.

Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк