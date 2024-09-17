«Во всем виноват мигрант»

Экзамен по русскому языку для мигрантов, вероятно, расширят еще и на устную часть. Минобрнауки поддержало соответствующую инициативу партии «Новые люди». Сейчас испытание проводится исключительно в письменной форме. Тем временем Московская область объявила о введении дополнительных ограничений для иностранных работников. В списке более десятка направлений деятельности, в том числе торговля алкоголем, табаком и уличное питание в нестационарных объектах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен в эффективности подобных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Государственная дума вышла с каникул, и можно сказать, что в Российской Федерации официально стартовал очередной политический сезон. Сегодня среди основных тем обсуждения борьба с нелегальной миграцией. Ранее руководитель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин с использованием фольклорных формулировок упрекнул законодателей в бездействии, что, мол, в этой сфере необходимо наводить порядок, а он никак не наводится.

Но депутаты, на самом деле, работают. Многие законы уже приняты, а многие на подходе. Есть данные, что в нижней палате сейчас зарегистрировано порядка 30 соответствующих инициатив. Среди таковых можно выделить как бы своеобразную «вишенку на торте» — запрет гастарбайтерам привозить с собой семьи. Председатель Госдумы Вячеслав Володин недавно сообщил, что почин ЛДПР с высокой долей вероятности поддержат все остальные фракции. Партия «Единая Россия» даже заявила, что это «запрос избирателей». Правда, поговаривают в депутатской среде, что все эти меры будут отложены на более поздний срок, хотя это не точно.

Между тем свою лепту в нелегкое дело борьбы с нелегальными мигрантами вносит исполнительная власть. 23 региона уже ввели или вводят разные ограничения. Вот и Московская область отчиталась, что иностранцам запретят работать практически во всех сферах, кроме, видимо, стройки, уборки территорий и иных направлений, не связанных с контактами с людьми. Что характерно, запреты коснутся уличного питания в нестационарных объектах. Наверное, не нужно объяснять, что это такое.

Есть стойкое ощущение, что все эти меры как минимум спорные, хотя бы потому, что невозможно найти столько контролеров, которые все это проверят.

И второе — кто, собственно, такие мигранты? Это в большинстве своем граждане дружественных стран, с которыми подписаны многочисленные интеграционные соглашения. Въезд для них свободный, в том числе и для их семей. Да и работать у нас, как известно, не то чтобы совсем некому, но есть с этим определенные сложности. Все это похоже на большую кампанию с не совсем понятными целями, разве что обеспечить выход пара для граждан.

Борьба с нелегальной миграцией — это в первую очередь физически закрытые границы, визовый режим. Хочешь работать — получи официальное разрешение в соответствующем ведомстве, например, в посольстве. И язык выучишь сам, иначе не примут и зарплату не заплатят. И хулиганить также не будет повода, поскольку больше ты никакого разрешения не получишь, останется дома сидеть. Но почему-то всего этого нет. Зато есть обязательный экзамен по русскому языку и запрет шаурмой торговать. Пострадают в итоге голодные в прямом смысле россияне, которые с работы домой стремятся попасть, и дачники тоже. К слову, для приготовления шаурмы русский язык не особо и нужен, здесь главное не отравиться. И это, к слову, проблема, которая не совсем относится к нелегальной миграции. Но в общем и целом мы возвращаемся к привычному лозунгу «во всем виноват мигрант». Ведь виновный всегда должен быть, без этого никак.

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