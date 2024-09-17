Средняя стоимость новостроек в Сочи достигла 18 млн рублей

В августе 2024 года средняя цена квартир в новостройках Сочи составила 18 млн руб., а «квадрата» — 451 тыс. руб. В то время как в России в целом наблюдается рост предложения и небольшое увеличение цен, Сочи остается одним из самых дорогих городов для покупки жилья, сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В целом по России наблюдается рост доступных квартир на платформе — за год их количество увеличилось на 35%. Наиболее заметный прирост зафиксировали в сегменте многокомнатных квартир (четыре комнаты и более), где предложение возросло на 46%. Также увеличилось количество «трешек» и «двушек» — на 40 и 37% соответственно. Однако в сравнении с июлем объем предложения остался практически неизменным.

Средняя стоимость квартиры в новостройках по стране увеличилась на 0,4% и составила 8,6 млн руб. В 13 из 34 исследованных городов наблюдалось снижение цен. Квартиры подешевели наиболее заметно в Омске (на 8%), Воронеже (на 4%), а также в Москве, Владивостоке и Красноярске (по 2%).

Стоимость 1 кв. м по всей России в августе остановилась на отметке 168 тыс. руб. (за месяц +1%). Самые низкие цены зафиксировали в Брянске (95 тыс. руб.) и Ставрополе (99 тыс. руб.). В Сочи же цена «квадрата» снизилась на 2% за месяц.

Спрос на первичное жилье также показал положительную динамику — он вырос на 6% по сравнению с июлем. Наибольший интерес наблюдается к многокомнатным квартирам (+15%) и двухкомнатным (+9%). В Москве спрос увеличился на 18%, а в Санкт-Петербурге — на 5%.

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев уточнил, что такое внимание к новостройкам объясняется «эффектом низкой базы» предыдущего месяца. Несмотря на окончание массовой льготной ипотеки, спрос остается активным благодаря оставшимся программам поддержки и необходимости решения жилищных вопросов.

Мария Удовик