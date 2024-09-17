В Думе перераспределили кресла

Дума во вторник провела первое пленарное заседание осенней сессии. Спикер палаты Вячеслав Володин обозначил приоритеты законодательной работы, а лидеры фракций поделились своими подчас критическими соображениями о выборах, о ситуации в Курской области и в стране в целом. Также Дума утвердила избранных на довыборах депутатов на руководящих должностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В момент открытия осенней сессии в президиуме Госдумы еще оставалось вакантное место, которое позже заняла новый вице-спикер Виктория Абрамченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В момент открытия осенней сессии в президиуме Госдумы еще оставалось вакантное место, которое позже заняла новый вице-спикер Виктория Абрамченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая осеннюю сессию, спикер палаты Вячеслав Володин передал депутатам слова поддержки от президента и поделился мнением о том, что прошедший единый день голосования, «когда более 90% наших граждан высказали слова поддержки парламентским партиям», продемонстрировал устойчивость политической системы.

По данным спикера, сейчас в законодательном портфеле Думы находятся 1113 законопроектов, из которых 236 — приняты в первом чтении, два — во втором.

Господин Володин обозначил семь приоритетов на осеннюю сессию. Это реализация послания президента; поддержка участников спецоперации и их семей; принятие трехлетнего бюджета; поддержка регионов и муниципалитетов в модернизации водо- и теплоснабжения и обновление городского электротранспорта; повышение эффективности парламентского контроля за реализацией госпрограмм; защита традиционных ценностей, культуры, института семьи и детства; совершенствование миграционной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Также господин Володин рассказал о нововведениях в работе Думы: изменится формат правительственных часов, которые теперь будут посвящены отдельным темам, а приходить на них будут ответственные министры и вице-премьер. Темы будут выбираться исходя из запроса избирателей на решение конкретных проблем. Кроме того, раз в квартал будут проводиться расширенные тематические выездные советы Думы.

Не все выступавшие следом за спикером лидеры фракций разделяли его позитивную оценку итогов выборов. Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов выразил негодование по поводу снятия кандидатов-коммунистов в регионах, отдельно упомянув губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который «громит» коммунистов в заксобрании: первый секретарь горкома Роман Кононенко, выдвинутый партией на губернаторские выборы, не только не смог в них поучаствовать, но и был смещен с должности лидера фракции. Также господину Зюганову не понравилось, что в Москве для голосования бумажным бюллетенем надо было заранее писать заявление: «Вам же президент сказал, что мы отстаиваем традиционные ценности. Традиционные ценности — это когда голосуют бюллетенем». Лидер КПРФ затронул и тему вторжения ВСУ в Курскую область, обстрелы Курской атомной станции и атаки беспилотников. «Если мы не поймем до конца, что с нами ведут войну на уничтожение Русского мира, мы не сможем выиграть сражение»,— предупредил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

А вот лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал «не клеймить состоявшиеся выборы» и «не раздувать искусственное межфракционное противоречие», а вместо этого сосредоточиться на принятии бюджета, «имя которому по-прежнему "все для фронта, все для победы"». А с Санкт-Петербурга он призвал «брать пример», отметив, что ЛДПР там «стала второй политической партией». В целом на выборах, по оценкам господина Слуцкого, либерал-демократы «смогли укрепиться».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов традиционно подверг критике многодневное и дистанционное электронное голосование, а также муниципальный фильтр. Ему тоже не понравилось, как проходили выборы в Санкт-Петербурге, который он назвал «политическим анклавом», где у избирателей «нет реальных прав и свобод». Господин Миронов поддержал и неравнодушие коллег по поводу Курской области: «Вторжение на суверенную территорию ядерной державы — это безумие».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев предложил отменить ответственность за оскорбление депутатов, сохранив пока ответственность за оскорбление исполнительной власти. «Давайте с себя начинать. Вот мы взяли и отменили в Госдуме продажу алкоголя, ходим трезвые все, довольные»,— то ли пожаловался, то ли порадовался господин Нечаев. Глава думских единороссов Владимир Васильев дипломатично перевел тему, призвав всех к конструктивной работе и напомнив об «атмосфере единения», которая была создана не без доброй воли «Единой России»: несмотря на ее доминирование в парламенте, посты председателей комитетов распределены между фракциями пропорционально их численности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Атмосфера единения действительно проявилась при утверждении в руководящих должностях бывших членов правительства, получивших депутатские мандаты на довыборах. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко стала вице-спикером. За это решение проголосовал 421 депутат, против — один. Экс-министр спорта Олег Матыцин стал председателем комитета Госдумы по спорту, а экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов возглавил комитет по энергетике. Ольга Казакова, возглавлявшая ранее комитет по просвещению, встала теперь у руля комитета по культуре, а ее место заняла Ирина Белых. Все пятеро назначенцев представляют ЕР. За постановление о назначении глав комитетов проголосовали 427 депутатов, против и воздержавшихся не было. Без разногласий прошло и перераспределение мест в президиуме: место покинувшего пост вице-спикера Сергея Неверова занял Шолбан Кара-оол, а Виктория Абрамченко села на место Анны Кузнецовой, которая пересела поближе к председателю.

Ксения Веретенникова