С террористом справились до подрыва

ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области. По данным ФСБ, агент Главного управления разведки Минобороны Украины с российским гражданством хотел подорвать автомобиль работника предприятия и заложить самодельное взрывное устройство. Задуманное преступник не смог довести до конца, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и его ликвидировали. У него в телефоне силовики обнаружили переписку, подтверждающую подготовку теракта, из его дома и гаража изъяли инструкции для изготовления взрывчатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Свердловской области, спецслужба сообщила на своем сайте 17 сентября. По данным ФСБ, 40-летний россиянин хотел подорвать автомобиль одного из сотрудников оборонного предприятия и изготовил для этого самодельное взрывное устройство (СВУ) по заданию кураторов с Украины. Свое преступление он не смог довести до конца.

«При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. Подчеркивается, что подрывник был агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации.

С места происшествия силовики изъяли пистолет Макарова с боеприпасами к нему, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности и средства связи для общения.

Кроме того, в телефоне террориста правоохранители обнаружили переписку, подтверждающую подготовку теракта.

При обысках у него дома и в гараже правоохранители изъяли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки и взрывных устройств. «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности»,— добавили в пресс-службе. О том, на кого именно планировалось совершить покушение, не сообщается, также не называется и оборонное предприятие.

На ролике, опубликованном ФСБ, видно, что террориста ликвидировали в лесном массиве, в руке он держит пистолет, а на земле лежит лопата. Из гаража правоохранители изъяли семь красных баллонов, канистры и самодельные устройства с проводами, предназначавшиеся для подрыва.

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий и организаций ОПК региона. Крупнейшими из выполняющих гособоронзаказ для нужд специальной военной операции (СВО) являются Уралвагонзавод и «Уралтрансмаш». Так, в конце января Минобороны РФ и «Уралтрансмаш» подписали долгосрочный контракт на производство новейших самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ».

Напомним, на прошлой неделе, 11 сентября, в Екатеринбурге в районе ВИЗа произошел взрыв, из-за которого пострадал человек и были повреждены три автомобиля. По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, правоохранители считают, что была совершена попытка диверсии. По данным издания Ura.ru, взрыв произошел в результате срабатывания механизма с таймером.

Мария Шараева, Екатеринбург