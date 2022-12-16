Выполняющие гособоронзаказ заводы Свердловской области перевели на шестидневную рабочую неделю

Оборонные предприятия Свердловской области, выполняющие гособоронзаказ, перешли на шестидневную рабочую неделю. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских. Он отметил, что, по закону, сотрудники заводов могут работать до 12 часов в день.

На фоне этого госзаказ оборонных предприятий был «значительно увеличен». При этом Федерация профсоюзов следит, чтобы «не было злоупотреблений». По словам господина Ветлужских, работники данных предприятий стали получать повершенную зарплату.

В данный момент в состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий и организаций ОПК региона. Крупнейшие из предприятий региона, выполняющих гособоронзаказ, являются «Уралвагонзавод» и «Уралтрансмаш».

Напомним, осенью количество желающих работать в оборонной отрасли в Свердловской области выросло на 102%.

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