Китайский производитель бытовой техники Midea провел в Гонконге IPO на $4 млрд

На Гонконгской фондовой бирже начались торги акциями китайского производителя бытовой техники Midea. В рамках первичного размещения акций компания привлекла $4 млрд, что стало крупнейшим IPO в Гонконге за последние три года. По итогам первого дня торгов акции Midea выросли в цене на 9,5%.

Эксперты отмечают, что местные биржи до сих пор не могут оправиться от последствий COVID-19 и начавшегося в 2020 году ужесточения политики властей КНР по отношению к крупнейшим компаниям страны. Все это привело к резкому спаду IPO в Китае, в том числе в Гонконге. Если с 2013 по 2020 год в Гонконге проходило в среднем примерно по 100 IPO в год, то с начала этого года всего 30 компаний провели там первичные размещения своих акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song, Reuters Фото: Aly Song, Reuters

Еще одним фактором низкой активности эмитентов в Китае эксперты считают ухудшение торговых и политических отношений между США и КНР, что в том числе выразилось в повышенных тарифах и санкциях против китайских компаний, наложенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее некоторые аналитики надеются, что успешное размещение Midea станет началом восстановления активности на китайском рынке IPO. «Удачное выступление Midea, скорее всего, приведет к тому, что еще несколько компаний попробуют попытать удачу в Гонконге»,— цитирует Reuters директора исследовательской компании Aequitas Research Сумита Сингха.

Евгений Хвостик