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Коммерсантъ FM
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Лидер расколол «Рубин»

«Зенит» начал второй круг группового этапа с уверенной победы

Второй круг группового этапа «Пути РПЛ» нынешнего розыгрыша «Фонбет» Кубка России открыл матч, в котором лидер отечественного футбола «Зенит» уверенно обыграл — 2:0 — на своем поле «Рубин», сохранив первое место в группе D и практически обеспечив себе выход в верхнюю сетку play-off.

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Даже не в самом боевом составе «Зенит» (в синей форме) оказался слишком силен для «Рубина»

Даже не в самом боевом составе «Зенит» (в синей форме) оказался слишком силен для «Рубина»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Андрей Мостовой (справа) и Артур Нигматуллин

Андрей Мостовой (справа) и Артур Нигматуллин

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Густаво Мантуан

Густаво Мантуан

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

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Даже не в самом боевом составе «Зенит» (в синей форме) оказался слишком силен для «Рубина»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Андрей Мостовой (справа) и Артур Нигматуллин

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Густаво Мантуан

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Эта игра четвертого тура группового этапа Кубка России, конечно, довольно долго заставляла воспоминать о том, что наставник российского футбольного флагмана Сергей Семак на кубковый матч выставил совсем не такой вариант, который можно считать хотя бы близким к самому боевому, что отряд футболистов на зенитовской скамейке — с Венделом, Лусиано Гонду, Дугласом Сантосом, Матео Кассьеррой — выглядит и основательнее, и ярче отряда, находящегося на поле. Во многих аспектах тот, что на поле, преуспевал. Он мертвой хваткой цеплялся за мяч, редко отдавая его «Рубину». Он был жестким и целеустремленным. Из его футбола просто хлестал фонтаном настрой. Этому добавить бы чуточку тонкости, вариативности — так, чтобы иногда ломать ритм, внезапно менять направления атак, акценты, и тогда картинка была бы жутко интересной. Но с тонкостью, остроумием, верными спутниками высочайшего класса, как-то не срасталось.

Так что «Рубин» держался.

Причем к середине первого тайма уже казалось, что держится «Рубин» вполне уверенно: приспособился к сегодняшним повадкам страшного оппонента так, что каждый ход читает заранее.

И тут впереди у «Зенита» наконец родилось кое-что неординарное.

Этот наскок развивался рутинно, пока мяч вблизи правой бровки не достался Густаво Мантуану. Бразилец ловко оставил его Александру Соболеву, а сам моментально рванул вперед. И Соболев, после своего громкого перехода из «Спартака», кажется, не успевший завоевать доверие петербургских болельщиков, доказывая, что может быть полезен новой команде, все понял идеально: взяв ровно такую паузу, чтобы партнер успел умчаться в свободный коридор, выложил ему мяч на ход. А Мантуан, выскочив на Артура Нигматуллина, очень быстро разобрался в том, когда и куда ему надо бить, чтобы у голкипера не осталось ни малейшего шанса выкрутиться.

А игра «Рубина» после пропущенного гола заставляла вспоминать о том, что в последнее время у него в принципе жуткий дефицит остроты. Вроде бы ситуация требует мчаться вперед, но ничего не выходит.

Сразу после перерыва Семак отправил играть трех отдыхавших гвардейцев — Дугласа Сантоса, Вендела и Гонду. Оживился, впрочем, не только «Зенит», но и «Рубин», отважившийся пару раз совершить рейд на чужую половину. Но беда все равно гуляла в основном на половине казанской.

Вскоре трибунам пришлось увидеть, какие красноречивые гримасы умеет корчить Лусиано Гонду.

Поводом с помощью них выражать злость и запредельную досаду был эпизод, в котором форвард все сделал здорово: подстроился под зависший в воздухе в полудюжине метров от ворот мяч, положил корпус, сумел пальнуть на убой. Но оказалось, что в углу, который расстреливал Гонду, очутился решивший стоять насмерть казанец Руслан Безруков.

Однако буквально через полминуты гол все же состоялся. Гонду, как ни крути, угловой заработал, а подал Артур точно на голову готовому к такой безупречной передаче Дмитрию Чистякову.

Потом Лусиано Гонду опять продемонстрировал, как может быть хорош на переднем крае, на сей раз — в подыгрыше. Артур, после того как аргентинец зацепился за непростой мяч и нашел возможность для паса, отправил его в сетку, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Так что с крупным выигрышем все-таки не склеилось, что, правда, зенитовцев едва ли расстроило. После этой победы «Зенит», оторвавшись от «Рубина», своего ближайшего преследователя перед четвертым туром, на четыре балла, практически обеспечил себе выход в верхнюю сетку play-off, куда попадают по два лучших клуба из группы.

Алексей Доспехов

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