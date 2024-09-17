Андрея Рублева ждет жаркая осень

Сегодня турнирами в Ханчжоу и Чэнду начинается заключительный двухмесячный отрезок сезона Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), по итогам которого станут известны восемь участников итогового состязания года в Турине. И если одному российскому теннисисту, Даниилу Медведеву, путевка на Nitto ATP Finals уже фактически гарантирована, то другому, Андрею Рублеву, еще предстоит острая борьба с несколькими конкурентами, в том числе знаменитым сербом Новаком Джоковичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрею Рублеву (на фото) нужно очень успешно выступать осенью, чтобы попасть на итоговый турнир года вместе с Даниилом Медведевым

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Андрею Рублеву (на фото) нужно очень успешно выступать осенью, чтобы попасть на итоговый турнир года вместе с Даниилом Медведевым

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Между осенними отрезками календарей Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации (WTA) есть существенное отличие. Если женщины до окончания нынешнего сезона будут выяснять отношения исключительно в Азии, то мужчинам предстоит вернуться в Европу, где пройдут 8 из 14 оставшихся турниров (см. справку). Причем вполне возможно, что, в отличие от последних лет, обладатель одной из путевок на итоговое состязание в Турине не определится до самого конца календарного сезона, который завершится в Белграде и Меце.

Три участника Nitto ATP Finals уже известны. Это Янник Синнер, Александр Зверев и Карлос Алькарас. Большое, почти в 3000 очков, преимущество итальянца в так называемой туринской гонке (см. справку) делает его главным претендентом на титул первой ракетки мира по итогам сезона. Четвертым в этой классификации идет Даниил Медведев, который тоже наверняка попадает на итоговый турнир. Еще не было случая, чтобы теннисисту, набравшему 4420 баллов, этого не удавалось.

А дальше идут пять игроков, из которых минимум один окажется лишним — Тейлор Фритц, Каспер Рууд, Андрей Рублев, Алекс де Минаур и Новак Джокович. Группа эта очень плотная: американца и серба разделяют всего 630 очков. Да и Григор Димитров с Томми Полом и Стефаносом Циципасом отстают от нее пока не критично.

Рублев сначала заявился в Ханчжоу, но недавно снялся из-за болезни. В этом ничего страшного, если, конечно, плохое самочувствие не помешает второму по силе российскому теннисисту как следует подготовиться к «пятисотке» в Пекине.

Затем в графике Рублева — Шанхай, Вена и Париж. В прошлом сезоне на этих четырех турнирах он показывал классный теннис, и во многом благодаря выходу в финал шанхайского «мастерса» набрал в общей сложности 1185 очков — больше, чем суммарно за тот же период заработали Фритц (180 баллов), Рууд (280) и Де Минаур (370).

Однако сейчас каждый из этой тройки способен на большее. Особенно опасными выглядят Де Минаур, который, даже пропустив из-за травмы два августовских североамериканских «мастерса», дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США, и Фритц — новоиспеченный финалист US Open, два года назад взявший титул в Токио.

Рууд по осени никогда не блистал, если не считать сенсационного выхода в финал в Турине двухлетней давности. Но его положение, как, впрочем, и Фритца, на данный момент выглядит более прочным, чем положение Рублева. Учитывая, что американец и норвежец идут пятым и шестым, недобрать очков для попадания на Nitto АТР Finals они могут лишь вследствие полного осеннего провала.

Главной же особенностью нынешней туринской гонки является низкая — лишь девятая — позиция Новака Джоковича.

Сыграв за восемь с половиной месяцев всего девять турниров, результаты которых учитывались в рейтинге (за триумф на парижской Олимпиаде он, как известно, очков не получил), 37-летний серб не завоевал ни одного титула, уступая сейчас 45 баллов Де Минауру и 220 — Рублеву. По идее для Джоковича, четыре раза побеждавшего на «мастерсе» в Шанхае и семь раз — в Париже, это отставание выглядит ничтожным. Однако нынешний уровень его мотивации вызывает вопросы.

Во всяком случае во время недавнего матча Кубка Дэвиса против команды Греции Джокович подчеркнул, что сейчас его приоритеты — не рейтинг, а выступления за сборную и на чемпионатах «Большого шлема», заявив о желании на время забыть о «других турнирах», как следует отдохнуть и подумать о том, каким образом продолжать карьеру. Также Джокович уточнил, что не выступит на домашнем ноябрьском состязании в Белграде, где мог бы заработать 250 очков, недостающих для попадания в Турин.

Впрочем, с «мастерса» в Шанхае Джокович пока не снялся. И в Эр-Рияд на показательный турнир 6 Kings Slam, где c 16 по 19 октября вместе с Янником Синнером, Карлосом Алькарасом, Даниилом Медведевым, Хольгером Руне и Рафаэлем Надалем разыграет уникальный для такого количества участников призовой фонд $13 млн, тоже собирается.

Что касается нынешней недели, то большая группа теннисистов из первой двадцатки, включая Алькараса, Зверева, Медведева, Рууда и Фритца, примет участие в Кубке Лейвера — командном матче сборных Европы и остального мира, который проходит с 2017 года и на этот раз состоится в Берлине. «Очковые» же турниры АТР почтили своим присутствием только два игрока, которые чисто теоретически могут претендовать на место в топ-8. В Ханчжоу под первым номером «посеян» Хольгер Руне, а в Чэнду — Лоренцо Музетти.

Евгений Федяков