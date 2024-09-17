ЦБ повысил прогноз по прибыли банков на 2024 год

Банк России с учетом данных за июль вновь повысил прогноз чистой прибыли банков по итогам года. Регулятор ожидает, что она будет находиться в диапазоне 3,3–3,8 трлн руб. Прогноз по прибыли на 2025 год остался неизменным — на уровне 2,7–3,2 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость риска в корпоративном портфеле остается ниже исторической, а рост бизнеса способствует расширению операционной прибыли кредитных организаций, следует из аналитического обзора регулятора.

По результатам второго квартала 2024 года банки получили 770 млрд руб. чистой прибыли против 899 млрд руб. в первом квартале. Регулятор связывает падение с ростом операционных расходов на 124 млрд руб. и снижением доходов от иностранной валюты на 96 млрд руб., а также с убытком от ценных бумаг на 34 млрд руб. В мае индекс Мосбиржи показал сильнейшее за 20 месяцев падение. За июль индекс снизился почти на 7%, за июнь—июль — на 8,5%.

ЦБ уже несколько раз повышал прогноз по финансовому результату банковского сектора на текущий год: если в 2023 году его ожидания были на уровне 1,8–2,3 трлн руб., то по итогам первого квартала — 3,1–3,6 трлн руб. При этом прогноз по прибыли на 2025 год остался неизменным — ЦБ сохранил его на уровне 2,7–3,2 трлн руб.

Российские банки год назад получили рекордную чистую прибыль в размере 3,4 трлн руб. против 203 млрд руб. по итогам 2022-го. До этого рекордный финансовый результат на уровне 2,363 трлн руб. кредитные организации показали в 2021 году.

Согласно данным «Ъ», в июле в списке самых прибыльных и убыточных кредитных организаций произошли изменения. Так, наибольший убыток показал «Траст», выполняющий функцию банка непрофильных активов. Прежний антилидер — Росбанк — напротив, в течение месяца продемонстрировал нетипично высокий уровень заработка и вошел в топ-3 по показателю прибыли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банки поменялись доходностью».