Испытание на срочность

Начальник Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля контр-адмирал Андрей Синицын заявил СМИ, что «если поступит команда», ядерные испытания могут быть проведены «в любой момент». Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия может провести первые в своей современной истории испытания ядерного оружия, если на это пойдут США. Нынешняя демократическая американская администрация исключает для себя такой вариант, однако влиятельные сподвижники кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа считают возобновление испытаний целесообразным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испытания на архипелаге Новая Земля зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ»

Фото: mil.ru Испытания на архипелаге Новая Земля зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ»

Фото: mil.ru

Начальник Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля контр-адмирал Андрей Синицын дал большое интервью «Российской газете» по случаю 70-летия со дня образования полигона. В нем он сообщил, что «полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности». «Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания,— заявил Андрей Синицын.— Самое главное для нас — не сорвать выполнение государственных задач. Если будет поставлена задача возобновить испытания, то она будет выполнена в поставленные сроки».

Россия не проводила ядерных испытаний в своей современной истории (СССР провел свое последнее испытание в 1990 году и как раз на Новой Земле), однако на фоне резкого обострения конфронтации с Западом в Москве в последнее время все чаще звучат голоса в пользу их возобновления. За это, в частности, выступает президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его мнению, «достаточно провести испытания на Новой Земле... один разок хотя бы, и все встанет (в отношениях с Западом.— “Ъ”) на свои места» (цитата по «РИА Новости»).

В ходе июньского Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что «если надо будет, Россия проведет ядерные испытания».

Но пока, по его словам, «такой необходимости нет», поскольку российские специалисты могут моделировать взрывы при помощи компьютеров.

При этом в феврале 2023 года президент Путин отметил, что власти РФ знают «всю подноготную» про подход США к возобновлению ядерных испытаний. «Знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть»,— объявил он тогда. После чего дал Минобороны и «Росатому» поручение «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен»,— предупредил тогда Владимир Путин.

США свое последнее полноценное ядерное испытание провели в 1992 году. С середины 1990-х и по сей день они придерживаются моратория на такие взрывы. Но, в отличие от России, США подписали, но так и не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия ратифицировала это соглашение в 2000 году, однако в октябре 2023-го отозвала свою ратификационную грамоту, оставшись тем не менее подписантом договора. Администрация же президента США Джо Байдена не предпринимает никаких шагов для ратификации ДВЗЯИ, хоть и заверяет, что не стремится к возобновлению натурных ядерных испытаний. При этом США регулярно, как и Россия, проводят так называемые докритические ядерные испытания (см. “Ъ” от 21 мая). Кроме того, они так же, как и Россия, поддерживают всю инфраструктуру, необходимую для возможного проведения полноценных ядерных взрывов. «По законам США мы должны поддерживать готовность к испытаниям ядерного оружия на случай, если президент отдаст соответствующее распоряжение. Однако в Национальном управлении по ядерной безопасности (NNSA, подразделение Минэнерго США.— “Ъ”) преобладает мнение, что с учетом инвестиций в управление (ядерным.— “Ъ”) арсеналом нам не нужно возвращаться к практике ядерных испытаний»,— заявил весной замглавы управления Фрэнк Роуз.

Между тем при Дональде Трампе (2017–2021 годы) в Вашингтоне всерьез обсуждали возможность возобновления полноценных ядерных испытаний. А в июне его бывший помощник по вопросам национальной безопасности Роберт О`Брайен опубликовал в журнале Foreign Affairs статью, в которой говорится: «Соединенным Штатам необходимо поддерживать техническое и численное превосходство над объединенными ядерными арсеналами Китая и России». Для этого Вашингтон, по его мнению, «должен впервые с 1992 года испытать новое ядерное оружие на надежность и безопасность в реальном мире, а не только с помощью компьютерных моделей».

Впрочем, как следует из комментария “Ъ” старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Андрея Баклицкого, даже если США решили бы вернуться к полноценным ядерным испытаниям, на их проведение потребовалось бы время. «Подготовка ядерного испытания, особенно если задачей является сбор полезной информации,— весьма сложная задача технологически и организационно. В США с 1993 года норматив готовности к испытаниям установлен в 24–36 месяцев с момента принятия соответствующего решения. При администрации Дональда Трампа в 2017 году Министерство энергетики сообщило, что для проведения "простого" демонстрационного испытания этот срок можно сократить до шести-десяти месяцев, но если планируется опробовать новый боезаряд, подготовка может потребовать до пяти лет»,— пояснил эксперт “Ъ”.

Сколько времени потребовалось бы России на проведение ядерных испытаний от момента принятия соответствующего решения руководством страны, официальные лица не уточняют.

В апреле замминистра иностранных дел Сергей Рябков на встрече с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ Робертом Флойдом заверил, что Москва привержена договору и введенному указом президента РФ от 1992 года мораторию на ядерные испытания. «Сохранится ли данная линия и в дальнейшем, полностью зависит от действий США»,— подчеркнул он.

Елена Черненко