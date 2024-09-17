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Коммерсантъ FM
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«Известия»: под налог с процентов на вклады подпадут доходы свыше 190 тыс. рублей

На фоне повышения ключевой ставки Центробанка с 18% до 19% под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тыс. руб., пишут «Известия». На депозите или накопительных счетах в таком случае должно находиться более 1 млн руб.

Издание отмечает, что размер облагаемого налогом дохода по вкладам останется актуальным при сохранении ключевой ставки на уровне 19%. Центробанк в последнем релизе допускал возможность ее повышения до конца года.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов сказал «Известиям», что средний размер депозитов россиян составляет 338 тыс. руб. Более 1 млн руб. на вкладах, по оценке Freedom Finance Global, находится примерно у 3–5% граждан.

Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам действует с января 2021 года, однако срок уплаты сдвигался. 2023 год станет первым, по которому будут производиться выплаты. Налог необходимо уплатить до 1 декабря.

О повышении ключевой ставки — в тексте «Ъ» «ЦБ шагнул дальше».

Петр Бузлаев

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