В каких странах практикуется домашнее обучение школьников

В США обучаются на дому свыше 4,3 млн детей (около 5% от общего числа школьников). Домашнее образование курирует Национальная ассоциация домашнего образования, но каждый штат вправе устанавливать собственные правила. В Орегоне, например, школьники должны проходить аттестацию в 3, 5, 8 и 10-м классах, а в Калифорнии родители должны сдать экзамен на право преподавать своим детям на дому. В ряде штатов таким семьям выделяют денежные пособия на дополнительные занятия и учебники.

В Канаде примерно 2% школьников обучаются на дому. Для абитуриентов, которые обучались по системе семейного образования, при поступлении в вуз существует система дополнительных вступительных испытаний.

Во Франции детям разрешают перейти на домашнее образование из-за здоровья ребенка, а также по причине интенсивных занятий спортом и творчеством, кочующего образа жизни семьи или особого образовательного проекта в отношении ребенка. На домашнем обучении находится около 60 тыс. детей (менее 1% от числа школьников).

В Финляндии домашнее обучение разрешено, но не распространено — на дому учатся всего 400–600 детей. Образование детей контролируется муниципалитетами, но родители имеют право составлять свою учебную программу, которая должна соответствовать национальным образовательным практикам.

В Германии домашнее обучение запрещено. Исключение делается только для детей с серьезными заболеваниями. Запрет на получение домашнего образования введен также в Швеции, Андорре, Хорватии, Греции и на Кипре.