7,6 процента в годовом выражении составила инфляция с учетом сезонной корректировки в августе, сообщил ЦБ. В июле значение показателя составляло 16,2% (тогда всплеск стал следствием повышения тарифов), в июне — 9,4%, в среднем по второму кварталу — 8,7%, по первому — 5,9%. Помесячный рост в августе замедлился — с 1,14% в июле до 0,2% (в среднем в первом квартале — 0,64%, во втором — 0,63%). Значение базового индекса потребительских цен в августе (не учитывает более волатильные компоненты — ЖКУ, плодоовощную продукцию, нефтепродукты и услуги транспорта), однако, оказалось выше июльского — 7,7% против 6,1%. Годовая инфляция в августе составила 9,05% против 9,13% в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран