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Власти Сочи не нашли денег на ремонт разрушающейся скульптуры «Мацеста»

Объект культурного наследия регионального значения «Скульптурная композиция “Мацеста”» пока останется без ремонта из-за отсутствия средств, сообщил «Ъ-Сочи» заместитель главы города Петр Серов. Стоимость реконструкции памятника истории и культуры оценивается в 1,2 млн руб.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Бюджет администрации Сочи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утвержден решением Городского собрания, сбалансирован, является дефицитным. При этом может быть рассмотрен вопрос по перераспределению экономии, сложившейся по результатам проведенных конкурсных процедур в 2024 году. На сегодняшний день отсутствует экономия, сложившаяся по результатам проведенных конкурсных процедур. В случае определения источника финансирования, будут организованы и проведены работы по ремонту объекта культурного наследия»,— отметил господин Серов.

Скульптурная композиция «Мацеста» была открыта в 1968 году. Она выполнена из местного природного камня (светлого песчаника), представляет собой образ девушки-горянки, обнимающей гору. Это персонифицированный образный портрет всемирно известного курорта Мацеста. Скульптура — один из самых известных и узнаваемых символов Сочи. Памятник расположен на центральной улице города — Курортном проспекте при повороте на аллею Челтенхема — главную улицу микрорайона Мацеста в Хостинском районе Сочи. Приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края 17 августа 2015 года скульптура признана выявленным объектом культурного наследия, а 8 апреля 2016 года — включена в реестр объектов культурного наследия Краснодарского края. Памятник находится в муниципальной собственности.

Как ранее сообщал «Ъ-Сочи», власти Сочи оспаривают решение Арбитражного суда Краснодарского края, согласно которому районная администрация курорта должна выполнить обязательства по сохранению скульптурной композиции «Мацеста» — одной из визитных карточек города. Истцом в деле выступает краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения — в собственности муниципалитета и, по данным общественников, пришел в запустение.

Подробнее — в материале «Памятник пошел по судам».

Наталья Решетняк

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