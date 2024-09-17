Аты-баты, гигаватты

По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает зарезервировать под проекты модернизации ТЭС на российском газотурбинном оборудовании до 5 ГВт в 2028–2030 годах. Отбор может стать частью планирующегося осенью отбора проектов модернизации старых мощностей. Машиностроители считают объем квоты достаточным для стабильной загрузки мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэнерго предлагает выделить отдельную квоту для строительства энергоблоков на российских газовых турбинах в рамках грядущего осеннего отбора проектов модернизации старых ТЭС, говорят собеседники “Ъ”, знакомые с обсуждением. По их словам, предлагается провести залповый отбор с квотой для парогазовых установок (ПГУ) в 1 ГВт в 2028 году (около 800 МВт для европейской части РФ и Урала, 200 МВт — для Сибири) и по 2 ГВт в 2029–2030 годах. CAPEX этих отборов и разбивку по типоразмерам источники “Ъ” не называют. В Минэнерго от комментариев отказались. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили, что окончательные величины квот будут определены правительством на основе предложений Минэнерго. По информации «Совета рынка», при определении рассматриваемых квот учтены возможности производителей оборудования и их текущая загрузка, предполагается обеспечение среди машиностроителей конкуренции за заказы.

РФ пытается создать нишу для российского энергооборудования одновременно с действием программы модернизации старых ТЭС. Единый отбор проектов инновационных турбин на 2027–2028 годы впервые проходил в 2021 году, тогда было отобрано 1,8 ГВт мощности. Энергоблоки на российских машинах окупаются за счет надбавки на оптовом энергорынке, которую оплачивает промышленность.

Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ, в интервью ТАСС 4 сентября: «Турбины ГТД-110М и ГТЭ-170 имеют суммарный портфель заказов в объеме порядка 15 единиц».

РФ только начинает осваивать серийное производство газовых турбин средней и большой мощности, своих наработанных технологий в стране до сих пор не было. Основные бенефициары программы поддержки — машины ОДК «Ростеха» ГТД-110М и «Силовых машин» ГТЭ-65 и ГТЭ-170. О планах нарастить присутствие в машиностроении заявляет и «Интер РАО».

В «Силовых машинах» считают, что объем заказов ПГУ на уровне 2 ГВт в год обеспечит ритмичное производство и на более чем ста отечественных заводах-поставщиках, и в созданных цехах газовых турбин «Силовых машин». В «Ростехе» “Ъ” сообщили, что поддерживают любые инициативы, стимулирующие рост энергетического машиностроения в РФ и создание новых мощностей для покрытия энергодефицита в регионах. «Подходящими площадками для внедрения новых отечественных турбин могут стать старые действующие электростанции с высоким износом оборудования при наличии там действующей газоснабжающей инфраструктуры»,— говорят там. В «Интер РАО» и Минпромторге комментариев не предоставили.

По оценкам «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы), спрос на газовые турбины в РФ до 2030 года может составить 50–60 штук совокупной мощностью 6,9 ГВт.

С 2031 до 2042 года потребность в газовых турбинах оценивается в 170–200 машин мощностью 27 ГВт. В СО пояснили, что эта оценка сделана с учетом объемов требуемой в энергосистеме России модернизации геноборудования на основе предположения, что большая часть всех проектов модернизации газовых ТЭС после 2031 года будет реализовываться на основе ПГУ. «Фактические объемы вводов будут определяться готовностью машиностроителей к поставке газовых турбин и экономической эффективностью ПГУ в сравнении с традиционным паросиловым циклом»,— отметили там.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим напоминает, что для обеспечения устойчивого процесса реализации российских газовых турбин большой мощности минимальный заказ со стороны генерации оценивался в 1,4 ГВт в год. «Если прогнозы сбудутся, то годовой объем потребности генкомпаний будет в среднем составлять 1,7 ГВт, что, очевидно, более чем позволяет сформировать достаточное финансирование для обеспечения технологической независимости тепловой генерации»,— считает он. Важным вопросом, по его мнению, остается распределение ответственности за срыв поставки мощности между генкомпаниями и производителями оборудования. Если будет допускаться возможность привлечения иностранных поставщиков, переговоры между отечественными производителями газотурбинных установок и генкомпаниями получат рычаг для формирования взаимовыгодных договоров с адекватным распределением партнерских рисков, полагает он.

Татьяна Дятел