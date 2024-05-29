Региональным властям предлагают дать право на запрет ношения никабов

Партия «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который наделяет региональные и муниципальные органы власти правом запрещать ношение никабов и другой религиозной одежды, которая частично или полностью закрывает лицо. Также авторы предлагают наделить образовательные организации возможностью устанавливать требования к виду, цвету, фасону, правилам ношения одежды учащихся и при необходимости запрещать носить религиозную одежду. Для этого меру должны поддержать больше половины членов студенческого или родительского совета.

«Актуальность законопроекта… обусловлена необходимостью обеспечить безопасность граждан РФ. При высоких рисках террористических угроз возникает необходимость запрещать любые предметы, скрывающие или частично скрывающие лицо в общественных местах»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. В учебных заведениях возможность запрета религиозной одежды, по словам авторов, необходима, чтобы избежать дискриминации и буллинга среди учащихся.

Авторы законопроекта обосновывают инициативу положениями ст. 14 Конституции, согласно которой Россия является светским государством. В пояснительной записке также уточняется, что запрет на ношение никабов и другой религиозной одежды, закрывающей лицо, действует в странах Европы, Китае, Индии, Казахстане и других.

Идею запрета на ношение никабов 20 мая уже высказывал глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. «Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены»,— сказал тогда господин Фадеев. По его словам, их ношение ведет к росту рисков экстремизма. Вопрос он обещал обсудить с представителями традиционного ислама и региональными властями.

Муфтий Москвы и зампред Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов, однако, отметил, что подобное предложение будет поддержано организацией в случае, «если официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма и как итог запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан».

Полина Ячменникова