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Страна восходящего сериала

«Сёгун» собрал 18 премий «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения наград Американской телевизионной академии — «Эмми». Лучшим драматическим сериалом стал «Сёгун» канала FX, лучшим комедийным — «Хитрости» стриминга Max (ранее известного как НВО Мах), а среди мини-сериалов и антологий победил «Олененок», вышедший на Netflix. Комментирует Юлия Шагельман.

Актеры сериала «Сёгун» Хироюки Санада и Анна Саваи получают «Эмми» за лучшие главные мужскую и женскую роли

Актеры сериала «Сёгун» Хироюки Санада и Анна Саваи получают «Эмми» за лучшие главные мужскую и женскую роли

Фото: Chris Pizzello / AP

Актеры сериала «Сёгун» Хироюки Санада и Анна Саваи получают «Эмми» за лучшие главные мужскую и женскую роли

Фото: Chris Pizzello / AP

Нынешняя церемония «Эмми» была уже второй в этом году. Поскольку в 2023-м вручение телевизионных наград за период 1 июня 2022 года по 31 мая 2023-го отменилось из-за голливудских забастовок, его перенесли на январь 2024-го. Сейчас же, в привычном для «Эмми» сентябре, награждали шоу и телепередачи, выходившие с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024-го.

Лидером по количеству номинаций среди них был «Сёгун». Это новая экранизация романа Джеймса Клавелла о приключениях английского моряка в Японии начала XVII века, снятая с точки зрения современной антиколониальной повестки: на первый план в ней вышли собственно японцы, а британец Джон Блэкторн переместился на периферию сюжета в качестве пассивного наблюдателя за их политическими интригами. Сериал так понравился критикам и зрителям, что создатели даже решили продлить его сразу на два сезона, несмотря на то что описанные в книге события первым сезоном уже исчерпаны.

Так «Сёгун» переместился из категории мини-сериалов в более престижную — драматическую, был выдвинут на 25 «Эмми» и не оставил конкурентам ни единого шанса.

В результате на отдельной церемонии, проходившей неделю назад, сериал сначала получил 14 «технических» наград, включая призы за лучшую операторскую работу, костюмы, прически и грим в историческом сериале, музыку и роль приглашенного актера (Нестор Карбонелл). И теперь еще четыре на основной церемонии: помимо главной в своей категории — за лучшую режиссуру и главные мужскую и женскую роли (Хироюки Санада и Анна Саваи соответственно).

Таким образом, «Сёгун» с его 18 призами поставил сразу несколько рекордов. Он стал первым сериалом не на английском языке (в кадре звучит по большей части японский), получившим главную «Эмми», а также сериалом с самым большим количеством наград за один сезон за всю историю премии. Анна Саваи — первая актриса азиатского происхождения с соответствующим призом, а Хироюки Санада — второй актер (и первый японец). Несмотря на некоторый мухлеж с перемещением сериала из одной категории в другую, нельзя не признать, что все эти награды заслуженные. Но удастся ли шоураннерам и дальше соответствовать заданной высокой планке уже без опоры на литературный первоисточник — вопрос интересный.

На втором месте по количеству номинаций шел «Медведь» того же FX, выдвинутый в 23 категориях.

Таким образом, производственная трагикомедия о буднях чикагского ресторана побила рекорд шоу «Студия 30» (2006–2013), став самым номинированным комедийным сериалом за один год. С церемонии вручения «технических» наград «Медведь» ушел с семью статуэтками, в том числе за лучшую операторскую работу в своей категории и двумя призами для приглашенных актеров — Джона Бернтала и Джейми Ли Кертис. Большинство экспертов прочили ему безусловную победу и на основной церемонии. Здесь ему досталось четыре награды: за лучшую режиссуру, главную мужскую роль (Джереми Аллен Уайт) и роли второго плана (Эбон Мосс-Бакрак и Лиза Колон-Зайас, которая стала первой актрисой латиноамериканского происхождения, получившей этот приз).

Как «Сёгун» проводит ревизию западного взгляда на феодальную Японию

Однако главную премию в комедийной категории у фаворита перехватили «Хитрости» — история сложных отношений любви-ненависти, партнерства-соперничества и то зарастающего, то снова зияющего разрыва поколений между заслуженной стэндапершей и молодой писательницей. Джин Смарт, сыгравшая первую, также получила награду за лучшую главную женскую роль в комедийном сериале, а еще один приз достался «Хитростям» за сценарий. Учитывая, что в отличие от «Медведя» это шоу стабильно держит качество и в третьем сезоне, на следующей церемонии оно, возможно, станет новым лидером. Пока же «Медведь» сохранил за собой рекорд как комедийный сериал с самым большим количеством наград за один сезон: всего их у него 11.

После того как «Сёгун» освободил место в категории мини-сериалов и антологий, там развернулась интересная конкуренция между не портящим борозды уже пятый сезон «Фарго», вызвавшим горячую полемику четвертым сезоном «Настоящего детектива» и двумя новинками Netflix о жизни психопатов — «Рипли» и «Олененком». Выиграл в итоге последний, также получивший награды за лучшую режиссуру, сценарий, главную мужскую роль (Ричард Гэдд) и женскую роль второго плана (Джессика Ганнинг) в своей категории.

Всего же из своих 11 номинаций «Олененок» победил в шести, включая две «технические».

Остальные призы среди мини-сериалов телеакадемики аккуратно распределили между всеми участниками: «Настоящему детективу» досталась премия за лучшую главную женскую роль (Джоди Фостер), «Фарго» — за лучшую мужскую роль второго плана (Ламорн Моррис), а «Рипли» — за режиссуру. Экранизация романа Патрисии Хайсмит, покорившая зрителей в первую очередь стильной черно-белой картинкой, неделю назад также унесла три «технические» награды, в том числе предсказуемую — за операторскую работу.

Каким получился сериал «Олененок» про стендапера-неудачника и его сталкершу

Не забыла телеакадемия и своих давних любимцев, выдав по одной статуэтке «Утреннему шоу» и «Короне»: соответственно за лучшие мужскую (Билли Крудап) и женскую (Элизабет Дебики) роли второго плана. Но выглядели эти награды уже как прощальный привет, тем более что «Корона», кажется, наконец закончилась. Теперь в сериальном королевстве правит новое поколение.

Фотогалерея

Emmy-2024

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Премию за лучший драматический сериал получил «Сегун» &lt;BR>На фото: актеры и съемочная группа «Сегуна» получают награду

Премию за лучший драматический сериал получил «Сегун»
На фото: актеры и съемочная группа «Сегуна» получают награду

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшей актрисой в драматическом сериале стала новозеландка Анна Саваи, сыгравшая в сериале «Сегун»

Лучшей актрисой в драматическом сериале стала новозеландка Анна Саваи, сыгравшая в сериале «Сегун»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Японский актер Хироюки Санада («Сегун») получает награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале

Японский актер Хироюки Санада («Сегун») получает награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Австралийская актриса Элизабет Дебики, сыгравшая в шоу «Корона», получила награду за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале

Австралийская актриса Элизабет Дебики, сыгравшая в шоу «Корона», получила награду за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим актером второго плана в драматическом сериале признан Билли Крудап за роль в «Утреннем шоу»

Лучшим актером второго плана в драматическом сериале признан Билли Крудап за роль в «Утреннем шоу»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшим комедийным сериалом стали «Хитрости» &lt;BR>На фото: актеры и съемочная группа сериала «Хитрости» получают награду

Лучшим комедийным сериалом стали «Хитрости»
На фото: актеры и съемочная группа сериала «Хитрости» получают награду

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Джин Смарт («Хитрости») стала лучшей актрисой в комедийном сериале

Джин Смарт («Хитрости») стала лучшей актрисой в комедийном сериале

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшим актером в комедийном сериале был признан Джереми Аллен Уайт, сыгравший в шоу «Медведь»

Лучшим актером в комедийном сериале был признан Джереми Аллен Уайт, сыгравший в шоу «Медведь»

Фото: Reuters / Mike Blake

Награду за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале получил Эбон Мосс-Бахрах («Медведь»)

Награду за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале получил Эбон Мосс-Бахрах («Медведь»)

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лайза Колон-Зайяс («Медведь») стала лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале

Лайза Колон-Зайяс («Медведь») стала лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим мини-сериалом или антологией было признано шоу «Олененок» &lt;BR>На фото: актеры и съемочная группа «Олененка» получают награду

Лучшим мини-сериалом или антологией было признано шоу «Олененок»
На фото: актеры и съемочная группа «Олененка» получают награду

Фото: Reuters / Mike Blake

Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале, антологии или телефильме получила актриса Джоди Фостер за роль в «Настоящем детективе»

Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале, антологии или телефильме получила актриса Джоди Фостер за роль в «Настоящем детективе»

Фото: Reuters / Mike Blake

Приз за лучшую мужскую роль в мини-сериале, антологии или телефильме получил шотландец Ричард Гадд («Олененок»). Актер также взял награду за лучший сценарий к мини-сериалу, антологии или телефильму

Приз за лучшую мужскую роль в мини-сериале, антологии или телефильме получил шотландец Ричард Гадд («Олененок»). Актер также взял награду за лучший сценарий к мини-сериалу, антологии или телефильму

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Британская актриса Джессика Ганнинг («Олененок») получила награду за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме

Британская актриса Джессика Ганнинг («Олененок») получила награду за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшим актером второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме был признан Ламорн Моррис за роль в шоу «Фарго»

Лучшим актером второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме был признан Ламорн Моррис за роль в шоу «Фарго»

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим вечерним шоу стало The Daily Show &lt;BR>На фото: актеры и съемочная группа The Daily Show получают награду

Лучшим вечерним шоу стало The Daily Show
На фото: актеры и съемочная группа The Daily Show получают награду

Фото: Reuters / Mike Blake

The Traitors получило награду как лучшее реалити-шоу &lt;BR>На фото: актеры и съемочная группа The Traitors

The Traitors получило награду как лучшее реалити-шоу
На фото: актеры и съемочная группа The Traitors

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим комедийным шоу было признано Last Week Tonight with John Oliver &lt;BR>На фото: Команда шоу Last Week Tonight with John Oliver

Лучшим комедийным шоу было признано Last Week Tonight with John Oliver
На фото: Команда шоу Last Week Tonight with John Oliver

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим режиссером драматического сериала стал Фредерик И. О. Туа («Сегун»)

Лучшим режиссером драматического сериала стал Фредерик И. О. Туа («Сегун»)

Фото: Reuters / Mike Blake

Кристофер Сторер («Медведь») получил награду за лучшую режиссуру комедийного сериала

Кристофер Сторер («Медведь») получил награду за лучшую режиссуру комедийного сериала

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшим режиссером мини-сериала, антологии или телефильма стал Стивен Заиллян за работу над шоу «Рипли»

Лучшим режиссером мини-сериала, антологии или телефильма стал Стивен Заиллян за работу над шоу «Рипли»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Награду за лучший сценарий драматического сериала получил британец Уилл Смит за работу над «Медленными лошадями»

Награду за лучший сценарий драматического сериала получил британец Уилл Смит за работу над «Медленными лошадями»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

На фото слева направо: Джен Статски, Пол Даунс и Люсия Аньелло, получившие награду за лучший сценарий комедийного сериала. Они работали над шоу «Хитрости»

На фото слева направо: Джен Статски, Пол Даунс и Люсия Аньелло, получившие награду за лучший сценарий комедийного сериала. Они работали над шоу «Хитрости»

Фото: Reuters / Mike Blake

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Премию за лучший драматический сериал получил «Сегун»
На фото: актеры и съемочная группа «Сегуна» получают награду

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшей актрисой в драматическом сериале стала новозеландка Анна Саваи, сыгравшая в сериале «Сегун»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Японский актер Хироюки Санада («Сегун») получает награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Австралийская актриса Элизабет Дебики, сыгравшая в шоу «Корона», получила награду за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим актером второго плана в драматическом сериале признан Билли Крудап за роль в «Утреннем шоу»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшим комедийным сериалом стали «Хитрости»
На фото: актеры и съемочная группа сериала «Хитрости» получают награду

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Джин Смарт («Хитрости») стала лучшей актрисой в комедийном сериале

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшим актером в комедийном сериале был признан Джереми Аллен Уайт, сыгравший в шоу «Медведь»

Фото: Reuters / Mike Blake

Награду за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале получил Эбон Мосс-Бахрах («Медведь»)

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лайза Колон-Зайяс («Медведь») стала лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим мини-сериалом или антологией было признано шоу «Олененок»
На фото: актеры и съемочная группа «Олененка» получают награду

Фото: Reuters / Mike Blake

Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале, антологии или телефильме получила актриса Джоди Фостер за роль в «Настоящем детективе»

Фото: Reuters / Mike Blake

Приз за лучшую мужскую роль в мини-сериале, антологии или телефильме получил шотландец Ричард Гадд («Олененок»). Актер также взял награду за лучший сценарий к мини-сериалу, антологии или телефильму

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Британская актриса Джессика Ганнинг («Олененок») получила награду за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшим актером второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме был признан Ламорн Моррис за роль в шоу «Фарго»

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим вечерним шоу стало The Daily Show
На фото: актеры и съемочная группа The Daily Show получают награду

Фото: Reuters / Mike Blake

The Traitors получило награду как лучшее реалити-шоу
На фото: актеры и съемочная группа The Traitors

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим комедийным шоу было признано Last Week Tonight with John Oliver
На фото: Команда шоу Last Week Tonight with John Oliver

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим режиссером драматического сериала стал Фредерик И. О. Туа («Сегун»)

Фото: Reuters / Mike Blake

Кристофер Сторер («Медведь») получил награду за лучшую режиссуру комедийного сериала

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Лучшим режиссером мини-сериала, антологии или телефильма стал Стивен Заиллян за работу над шоу «Рипли»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Награду за лучший сценарий драматического сериала получил британец Уилл Смит за работу над «Медленными лошадями»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

На фото слева направо: Джен Статски, Пол Даунс и Люсия Аньелло, получившие награду за лучший сценарий комедийного сериала. Они работали над шоу «Хитрости»

Фото: Reuters / Mike Blake

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