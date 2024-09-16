Страна восходящего сериала

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения наград Американской телевизионной академии — «Эмми». Лучшим драматическим сериалом стал «Сёгун» канала FX, лучшим комедийным — «Хитрости» стриминга Max (ранее известного как НВО Мах), а среди мини-сериалов и антологий победил «Олененок», вышедший на Netflix. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры сериала «Сёгун» Хироюки Санада и Анна Саваи получают «Эмми» за лучшие главные мужскую и женскую роли

Фото: Chris Pizzello / AP Актеры сериала «Сёгун» Хироюки Санада и Анна Саваи получают «Эмми» за лучшие главные мужскую и женскую роли

Фото: Chris Pizzello / AP

Нынешняя церемония «Эмми» была уже второй в этом году. Поскольку в 2023-м вручение телевизионных наград за период 1 июня 2022 года по 31 мая 2023-го отменилось из-за голливудских забастовок, его перенесли на январь 2024-го. Сейчас же, в привычном для «Эмми» сентябре, награждали шоу и телепередачи, выходившие с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024-го.

Лидером по количеству номинаций среди них был «Сёгун». Это новая экранизация романа Джеймса Клавелла о приключениях английского моряка в Японии начала XVII века, снятая с точки зрения современной антиколониальной повестки: на первый план в ней вышли собственно японцы, а британец Джон Блэкторн переместился на периферию сюжета в качестве пассивного наблюдателя за их политическими интригами. Сериал так понравился критикам и зрителям, что создатели даже решили продлить его сразу на два сезона, несмотря на то что описанные в книге события первым сезоном уже исчерпаны.

Так «Сёгун» переместился из категории мини-сериалов в более престижную — драматическую, был выдвинут на 25 «Эмми» и не оставил конкурентам ни единого шанса.

В результате на отдельной церемонии, проходившей неделю назад, сериал сначала получил 14 «технических» наград, включая призы за лучшую операторскую работу, костюмы, прически и грим в историческом сериале, музыку и роль приглашенного актера (Нестор Карбонелл). И теперь еще четыре на основной церемонии: помимо главной в своей категории — за лучшую режиссуру и главные мужскую и женскую роли (Хироюки Санада и Анна Саваи соответственно).

Таким образом, «Сёгун» с его 18 призами поставил сразу несколько рекордов. Он стал первым сериалом не на английском языке (в кадре звучит по большей части японский), получившим главную «Эмми», а также сериалом с самым большим количеством наград за один сезон за всю историю премии. Анна Саваи — первая актриса азиатского происхождения с соответствующим призом, а Хироюки Санада — второй актер (и первый японец). Несмотря на некоторый мухлеж с перемещением сериала из одной категории в другую, нельзя не признать, что все эти награды заслуженные. Но удастся ли шоураннерам и дальше соответствовать заданной высокой планке уже без опоры на литературный первоисточник — вопрос интересный.

На втором месте по количеству номинаций шел «Медведь» того же FX, выдвинутый в 23 категориях.

Таким образом, производственная трагикомедия о буднях чикагского ресторана побила рекорд шоу «Студия 30» (2006–2013), став самым номинированным комедийным сериалом за один год. С церемонии вручения «технических» наград «Медведь» ушел с семью статуэтками, в том числе за лучшую операторскую работу в своей категории и двумя призами для приглашенных актеров — Джона Бернтала и Джейми Ли Кертис. Большинство экспертов прочили ему безусловную победу и на основной церемонии. Здесь ему досталось четыре награды: за лучшую режиссуру, главную мужскую роль (Джереми Аллен Уайт) и роли второго плана (Эбон Мосс-Бакрак и Лиза Колон-Зайас, которая стала первой актрисой латиноамериканского происхождения, получившей этот приз).

Однако главную премию в комедийной категории у фаворита перехватили «Хитрости» — история сложных отношений любви-ненависти, партнерства-соперничества и то зарастающего, то снова зияющего разрыва поколений между заслуженной стэндапершей и молодой писательницей. Джин Смарт, сыгравшая первую, также получила награду за лучшую главную женскую роль в комедийном сериале, а еще один приз достался «Хитростям» за сценарий. Учитывая, что в отличие от «Медведя» это шоу стабильно держит качество и в третьем сезоне, на следующей церемонии оно, возможно, станет новым лидером. Пока же «Медведь» сохранил за собой рекорд как комедийный сериал с самым большим количеством наград за один сезон: всего их у него 11.

После того как «Сёгун» освободил место в категории мини-сериалов и антологий, там развернулась интересная конкуренция между не портящим борозды уже пятый сезон «Фарго», вызвавшим горячую полемику четвертым сезоном «Настоящего детектива» и двумя новинками Netflix о жизни психопатов — «Рипли» и «Олененком». Выиграл в итоге последний, также получивший награды за лучшую режиссуру, сценарий, главную мужскую роль (Ричард Гэдд) и женскую роль второго плана (Джессика Ганнинг) в своей категории.

Всего же из своих 11 номинаций «Олененок» победил в шести, включая две «технические».

Остальные призы среди мини-сериалов телеакадемики аккуратно распределили между всеми участниками: «Настоящему детективу» досталась премия за лучшую главную женскую роль (Джоди Фостер), «Фарго» — за лучшую мужскую роль второго плана (Ламорн Моррис), а «Рипли» — за режиссуру. Экранизация романа Патрисии Хайсмит, покорившая зрителей в первую очередь стильной черно-белой картинкой, неделю назад также унесла три «технические» награды, в том числе предсказуемую — за операторскую работу.

Не забыла телеакадемия и своих давних любимцев, выдав по одной статуэтке «Утреннему шоу» и «Короне»: соответственно за лучшие мужскую (Билли Крудап) и женскую (Элизабет Дебики) роли второго плана. Но выглядели эти награды уже как прощальный привет, тем более что «Корона», кажется, наконец закончилась. Теперь в сериальном королевстве правит новое поколение.