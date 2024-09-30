Разложить по полочкам

Производитель мебели для ванных комнат российская компания AQUATON представила новую коллекцию, включающую тумбы под раковины и навесные колонны для хранения. Линия благодаря своему сдержанному дизайну получила название «Нео-Классика». Мебель отличается элегантным цветовым исполнением, благодаря которому модели могут вписаться в любой интерьер. Дизайнеры предложили три варианта финишного покрытия на выбор: кремовый («белый камень»), коричневый («мускат») и темно-зеленый («кипарис»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель для ванной комнаты от бренда AQUATON

Фото: Aquaton Мебель для ванной комнаты от бренда AQUATON

Фото: Aquaton

Фасады выполнены из влагостойкого МДФ (цвет дает матовая пленка покрытия). Панели обрамляет филенка — элемент, сделанный с помощью фрезеровки, который создает эффект четко очерченной рамки. Наряду с продуманной эстетической составляющей тумбы и колонны AQUATON «Нео-Классика» отличаются большой функциональностью. Тумбы удобного размера — глубиной 85 см. Ящики открываются с помощью эргономичных ручек-скоб. Внутренняя организация шкафов рассчитана до малейших деталей: наряду с базовым наполнением можно заказать контейнеры для хранения мелочей.

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Внутри колонн предусмотрены полки из дымчатого стекла, высоту которых можно регулировать. Это реверсивные модели: дверки можно навесить как слева, так и справа, что открывает возможности создания разной композиции и планировки зоны хранения рядом с раковиной. Ящики тумб с доводчиками (они также дают эффект плавного и бесшумного открытия) и полки в колоннах с фиксаторами рассчитаны на большой вес. Таким образом, есть возможность уместить в этих шкафчиках все необходимое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель для ванной комнаты от бренда AQUATON

Фото: Aquaton Мебель для ванной комнаты от бренда AQUATON

Фото: Aquaton

Удобный сервис от AQUATON — персональная расширенная электронная гарантия. Если зарегистрировать в личном кабинете свои покупки, то можно получить дополнительный срок обслуживания по многим товарным группам после окончания основной гарантии от производителя (один год). В течение этого времени вы сможете получить сервисную поддержку без необходимости предъявлять чек и гарантийный талон.

Марина Волкова