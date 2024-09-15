Блинкова и Шериф победили в турнире WTA в Монастире в парном разряде

Россиянка Анна Блинкова и египтянка Маяр Шериф победили россиянок Алину Корнееву и Анастасию Захарову в финале Jasmin Open. Матч завершился со счетом 2:6, 6:1, 10:8, он длился 1 час 16 минут.

26-летняя Блинкова занимает 157-е место в рейтинге теннисисток в парном разряде (79-е в одиночном). Теперь на ее счету два титула WTA в парах. 28-летняя Шериф находится на 126-м месте рейтинга (92-е в одиночном разряде). Для нее победа в парном разряде стала первой на турнирах WTA.

Jasmin Open — турнир в категории WTA 250. Проводится в тунисском Монастире. Призовой фонд превышает $265 тыс.

Леонид Уварчев